5 أسباب تتطلب زيارة طبيب عظام الأطفال

حذّر الأطباء من تجاهل أي مشكلة تصيب عظام الأطفال بدءاً من لينها حتى التقوّس والعيوب الخلقية، خصوصاً أن العلاج عند الصغر أفضل من مرحلة البلوغ.

وقال الدكتور ابراهيم حنتيرة، استشاري جراحة عظام الأطفال والتشوهات بمصر: "من المهم جداً عندما يعاني طفلك من مشاكل في العظام أن تتوجهي إلى طبيب متخصص".

وحدّد حنتيرة الأسباب التي تستدعي زيارة طبيب العظام كالتالي:

1- علاج عظام الأطفال يختلف حسب سن الصغير ودرجه الإصابة.

2- عندما يكون الطبيب متخصصاً في عظام الأطفال يصبح التشخيص أدق، وبالتالي العلاج أسرع.

3- طرق مداواة عظام البالغين تختلف كثيراً عن الأطفال، إذ يجب التوجّه إلى الطبيب الأكثر تخصصاً في عظام الصغار بغية تجنّب المضاعفات.

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4- كل مرض له سنّ معيّن في العلاج.

5- هناك أمراض تتحسن مع النمو وأخرى تسوء معه.

وأوضح حنتيرة أن أمراض عظام الأطفال تتحسّن بنمو الجسم ولا تحتاج إلى التدخل الجراحي كما في تقوّس الساقين عند البراعم، فالجسم يصلحه تلقائياً في السنّ المتراوحة بين عامين و4 أعوام.

وأكد وجود أمراض أخرى تحتاج إلى علاج سريع وأحياناً إلى التدخل الجراحي مع طبيب عظام أطفال متخصّص.

واستعرض حنتيرة أسباب تقوّس الركبة كالآتي:

- تقوّس فسيولوجي ولا يستدعي علاجاً في معظم الحالات، إذ يتحسن تدريجياً مع النمو.

- تقوّس نتيجة نقص فيتامين (د) وهو ما يُسمَّى "لين العظام" أو "تقوّس تطوري"، وهذا النوع لا يتحسن مع النمو بل يزيد، لذا يتطلب التدخل السريع.

- تقوّس لحدوث إصابة بمركز النمو، سواء كان بسبب كسر أو التهاب أو عيب خلقي، ويحتاج إلى تدخل وعلاج.