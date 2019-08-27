شكرا لقرائتكم خبر عن عندك هلاوس ومش عارف تفكر.. تبقى مصاب بالفصام اعرف باقى الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفصام من الاضطرابات العقلية الشديدة التى تؤثر على الصحة وتسبب الهلاوس والأوهام كما يعتبر من الأمراض المزمنة التى تحتاج لعلاج مدى الحياة، فلا يوجد حتى الآن سبب للإصابة به ولكن يعتقد الباحثون أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وعوامل خاصة بكيمياء المخ.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات تدل على الاصابة بالفصام وهى :



فصام

1:يعانى من الأوهام الشديدة سواء بحدوث بعض الكوارث أو يشعر دائما انه يعانى من الاذى والتحرش أو يقع فى حب احد نتيجة الوهم .

2:الهلاوس، وهو الشعور برؤية أو سماع أشياء غير موجودة من الأساس مما يعرض حياة المصاب بالخطر.

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3:عدم القدرة على التفكير المنتظم أو التواصل مع الأخرين، والسلوكيات الحركية الغير منتظمة او طبيعية.

4:تظهر على المريض أعراض الانسحاب والبعد عن الاهل والأصدقاء والعائلة.

5:عدم التركيز وضعف الاداء الدراسى، كما يواجه المريض صعوبة شديدة فى النوم والتعرق للأرق والقلق المستمر.

6:الشعور الدائم بالحزن الشديد والاكتئاب وعدم القدرة على بذل أى مجهود.