القاهرة - لايف ستايل
ويعتقد الباحثون في جامعة أريزونا أن التوتر يسبب تقلبا في الهرمونات، ما يؤدي إلى فقدان كثافة العظام وتعرض النساء لإصابات كسور العظام من أي حوادث بسيطة.
وفي الدراسة، تتبع فريق البحث حالة 11 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث لديهن (سن اليأس)، ممن تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما. وسُئلت النساء اللاتي خضعن للمراقبة مدة 6 سنوات، عن تجاربهن في الإجهاد والتوتر، بما في ذلك الضغوط الاجتماعية مثل انهيار الأسرة والعلاقات العاطفية والوفاة.
ووجد الباحثون أنه مع ارتفاع معدل الإجهاد تنخفض كثافة الكتلة العظمية بمعدل 0.08% في عظام الرقبة، و0.1% في عظام الفخذ و0.7% في العمود الفقري.
وكتبوا في مجلة BMJ لعلم الأوبئة وصحة المجتمع: "لقد حددنا الضغوطات النفسية والاجتماعية المحددة المتعلقة بالبيئة الاجتماعية المرتبطة بفقدان العظام. ووجدنا أن فقدان العظام هو من بين استجابات الإجهاد الفسيولوجي المرتبطة (بقوة) بنوعية العلاقات الاجتماعية".
وأوضحت الدراسة أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد قد يتسبب في تقلب مستويات الهرمونات، مثل الكورتيزول، وهرمونات الغدة الدرقية والنمو.
وتوصل فريق البحث إلى أن ارتفاع الضغط الاجتماعي وانخفاض الأداء، ارتبط بفقدان أكبر في كثافة المعادن في عظم الفخذ والورك. ويزيد فقدان العظام بين النساء المسنات نتيجة التعرض للكسور، من خلال العديد من عوامل الخطر.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون يؤكدون أن الانهيار العاطفي والتوتر الشديد يؤثران على صحة النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.