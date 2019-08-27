شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا الفحولة وأسبابها.. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثير من الرجال يعانون من الفحولة ويعتقدون أن حجم الأعضاء التناسلية لديهم صغير، وأن هذا سيؤثر على العملية الجنسية وعلى العلاقة بينهم وبين زوجاتهم.

الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح من خلال التقرير التالي اسباب حدوث هذه الفوبيا، ويوضح كل ما يتعلق بالحجم الطبيعي للأعضاء التناسلية.

وكشف الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” أنه لا يمر يوم عليه في العيادة إلا ويجد أم أو رجل او شاب يتساءلون عن حجم العضو الذكري الطبيعي، والسبب وراء ذلك هو اننا عندما انفتحنا على المعرفة الجنسية انفحتنا بشكل خاطئ لأننا اصبحنا نستمد معلوماتنا من مواقع الانترنت ومن الأفلام الاباحية .



3 اسباب متعددة لمشكلة قصر حجم العضو الذكري

وأكد أن الشكوى من حجم العضو الذكري يجب ان نقسمها الي ثلاثة مجموعات، وهي أن يكون المريض بالفعل لديه مشكلة في صغر حجم العضو الذكري ونسميها "اسباب حقيقية" والمجموعة الثانية نسميها "اسباب مكتسبة" والمجموعة الثالثة نسميها "اسباب وهمية".

واوضح الدكتور أحمد عادل ان هناك مجموعة من الاسباب الحقيقية التي تجعل حجم العضو الذكري صغيرا، فهناك معلومة علينا ان نعرفها وهي ان العضو الذكري ينمو والطفل داخل رحم امه تحت تأثير هرمون الذكورة الذي يتم افرازه وهو جنين في رحم الام، واذا حدثت مشكلة لهذا الطفل وهي انخفاض هرمون الذكورة يولد هذا الطفل ولديه مشكلة حقيقية في حجم العضو الذكري، هذه المشكلة قد تلاحظها الام على الطفل في مرحلة الطفولة او عند مرحلة البلوغ.

وأشار ان هناك الاسباب الثانية التي يسميها الاسباب المكتسبة وليست خلقية وهي الاصابة بمرض بيروني والذي يؤدي الي حدوث تليف في انسجة القضيب، والذي يسبب انقباض في حجم الانسجة فيسبب صغر في حجم العضو فعلياً، وهذه الاسباب لا تتعدى نسبة 5% من الاسباب التي تتوارد عليه يومياً.



3 معلومات حول طول العضو الذكري

وفي السياق ذاته، اكد ان هناك مريض يعاني من سمنة مفرطة في منطقة العانة، والتي تؤدي الي شعور المريض بصغر حجم العضو الذكري لديه ولكن واقعيا حجم العضو الذكري لم يختلف ويكون طبيعيا، فالنخلة اذا تم ردمها بالرمال ستظهر قصيرة وهو التشبيه الامثل لهذه الحالة، وفي هذه الحالة نسميها قصر في الحجم ظاهري.

والي ذلك، اعلن ان هناك اسباب اخرى تسمى وهمية وهي تكون اقرب للجانب النفسي والتي تتمثل في عدم رضا المريض عن حجم العضو الذكري واعتقاده بانه صغير على الرغم من انه حجم طبيعي.

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واكد انه لا يوجد حجم ثابت للعضو الذكري ولكنه يتراوح من 7سم الي 16 سم في وضع الانتصاب واحيانا يكون اكثر من ذلك، لكن اذا قل عن 7 سم في هذه الحالة سيكون هناك مشكلة.

ولفت ان هناك من يعتقد ان طول العضو الذكري يؤثر على الاشباع والمتعة الجنسية ولكن طول العضو الذكري لا يؤثر تماما على المتعة الجنسية بل الذي يؤثر هو صلابة العضو الذكري فمهبل المرأة طولة 7 سم لذلك لا علاقة بين طول العضو الذكري والاشباع الجنسي.



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