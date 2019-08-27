اعرف ازاى تتعامل معاه.. 5 نصائح للعناية بتقويم الإسنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقويم الأسنان من الطرق التى ساعدت فى علاج العديد من الحالات الصعبة ومشاكل الأسنان، حيث إنه يعمل على تصحيح إعوجاج الأسنان الأمامية والخلفية والحصول على أسنان مستقيمة، وتصحيح التزاحم والاعوجاج.
ووفقا لما ذكره موقع chantillydentistry عند تركيب تقويم الأسنان ينصح باتباع بعض الخطوات للحفاظ عليه وعلى صحة الاسنان وهى:
تقويم الاسنان
1:ينصح بعدم استخدام فرشاة الاسنان العادية ولكن استخدام فرشاة أسنان مخصصة للتقويم وتكون ناعمة وشعيراتها صغيرة حتى تستطيع التنظيف الجيد والوصول للأماكن الصعبة بين أسلاك التقويم.
2:الاهتمام بتنظيف الأسنان بعد كل وجبة أو تناول أى طعام اثناء اليوم وذلك لوقايتها من التسوس والالتهابات.
3:ينصح بالمضمضة الدورية باستخدام غسول تنظيف الاسنان وإزالة بقايا الطعام المتراكمة.
4:ينصح بتجنب مضغ العلكة أثناء تركيب الاسنان أو تناول الأطعمة الصلبة حتى لا تؤثر على التقويم والاسنان.
5:يجب المتابعة الدورية مع الطبيب للاطمئنان على صحة الاسنان واستجابتها للتقويم.
6:الاهتمام بتناول الأطعمة اللينة والسهلة فى المضغ مع الاكثار من شرب السوائل الطبيعية والعصائر.
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