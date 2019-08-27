أهمية قشر الموز في حرق الدهون

لعل الموز هو الفاكهة الأكثر شعبية في العالم منذ آلاف السنين. فللموز العديد من الفوائد الصحية، وينصح بتناول حبة موز يومياً. والموز غني بشكل خاص بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري لحسن سير العمل في الجهاز الهضمي الذي يعزز حرق الدهون وفقدان الوزن

توصّلت إحدى الجامعات الإندونيسية إلى أن قشر الموز يحتوي على مادة البكتين الفعالة التي تخفض مستويات الكولسترول في الدم، مما يؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب. وتعتبر قشر الموز حيلة غريبة وسحرية لـ فقدان الوزن، فتعرفي على فوائدها.

لماذا يعتبر قشر الموز حارق للدهون؟

من بين فوائده واستخداماته، يحتوي قشر الموز على فيتامين A واللوتين ومضادات أكسدة تساعد على الوقاية من السرطان. ويحتوي أيضاً على فيتامين B (الضروري لحسن سير العمل في الجهاز الهضمي). ويحتوي القشر أيضاً على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، بشكل أكبر من الموز. ويساعد الموز وقشره على الحد من امتصاص الأغذية مما يساعدك على الشعور بالشبع وتخفيض مستوى الكولسترول في الدم.

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قشر الموز لتعزيز الجهاز المناعي

أظهرت أبحاث أجراها علماء يابانيون أن تناول موزة كاملة (القشر والفاكهة) التي يكون قشرها مبقع بنقاط داكنة جدا، يساعد على تعزيز الجهاز المناعي. في الواقع، ينشط تناولها الخلايا "الدفاعية" التي تسمى الخلايا الملتهمة، والمسؤولة عن إنتاج مادة تسمى TNF alpha الفعالة جداً لمكافحة السرطان.

بالطبع يعتقد الكثير من الناس أنه من الغريب تناول قشر الموز لأن طعمه قوي وليس لذيذاً. والأفضل التركيز على الهدف النهائي والفوائد الصحية لهذه الفاكهة.

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عصير سموثي من قشر الموز

يمكنك تناول قشر الموز على شكل سموثي في الصباح (احرصي على إزالة طرفي الفاكهة). اخلطي القليل من حليب جوز الهند والقرفة لتعزيز النكهة. اختاري القشر الأصفر لأن نكهته أفضل وطعمه ألطف من القشر الأخضر.

شاي لذيذ من قشر الموز

لتحضير شاي قشر الموزالناضج، سخني قشر الموز في ماء لمدة 10 دقائق على الأقل (بعد إزالة الخيوط من القشر). يمكنك إضافة العسل أو القليل من السكر لإضفاء النكهة.

و أيا كان الموز المستخدم، نظفي القشر جيدا لإزالة بقايا المواد الكيميائية ومن المفضل اختيار المنتجات العضوية التي تتعرض لكميات أقل من المبيدات الحشرية.