الدكتور أحمد عاصم يُوضِّح كيفية الوقاية مِن خطر إجهاض الحوامل

القاهرة - لايف ستايل
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن 15٪ من حالات الحمل قد تصاب بالإجهاض خلال الفترة ما بين 4-20 أسبوعا من الحمل، واحتمال الإجهاض كبير نسبيا بشكل عام، لكن عادة ما يحدث الإجهاض في أول أسبوعين وينظر إليه على أنه تأخر في الدورة الشهرية.
وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إن أهم النصائح للوقاية من الإجهاض تبدأ من المحافظة على نمط حياة صحي يتم فيه الحصول على التغذية السليمة والصحية والمتوازنة، والامتناع عن التدخين بما في ذلك التدخين السلبي، وتجنب فحوص الأشعة السينية والمقطعية، وتجنب تناول الأدوية والمكملات الغذائية التي لا حاجة لها.
وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا: "كما يجب الحفاظ على إضافة فيتامينات B وبخاصة فيتامين B9 على أساس يومي، ويوصى في كثير من الأحيان بإضافة فيتامين E وغيره من الفيتامينات حسب الحالة المحددة، والحصول على خلطة الفيتامينات المعدة للنساء الحوامل وأوميغا 3، وإجراء اختبارات الدم وإضافة المكملات الغذائية إذا لزم الأمر بناء على نتائج الاختبارات".
وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا إلى أنه يجب تجنب أنواع النشاط البدني المحظورة على الحامل، ويجب تجنب استخدام الأعشاب الطبية والزيوت العطرية التي يحظر استخدامها أثناء الحمل، وينصح بتجنب الاختبارات غير الضرورية من جهة، والتي تزيد من خطر حدوث الإجهاض.
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