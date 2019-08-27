السعودية ترفع الحظر على سفر النساء من دون موافقة"ولي الأمر"

في عام 2011 أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الـ 26 من آب يوم المساواة للنساء، وهو تاريخ حصول المرأة الأميركية قبل نحو قرن على حق التصويت.

10 اختراقات أساسية حققتها المرأة حول العالم في عام 2019.

رفع السعودية الحظر الذي كان مفروضًا على سفر النساء من دون موافقة "ولي الأمر"، وإلغاؤها نظام وصاية الرجل على المرأة في المملكة التي تحكمها الشريعة الإسلامية.

بلوغ مونديال السيدات لكرة القدم أرقاما قياسية حول العالم على مستوى المشاهدة، وهو ما عكس اهتماما متزايدا بكرة القدم النسائية وأطلق العنان للمطالب بمساواة أكبر في الأجور والجوائز. حوالي 59 مليون شخص شاهدوا لاعبات المنتخب الفرنسي يتغلبن على نظيراتهن البرازيليات في دور الستة عشر في بطولة العالم للسيدات 2019، ما جعلها المباراة النسائية الأكثر في التاريخ.

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إلغاء إيرلاندا القيود على الإجهاض بعد إصلاح 2018، لكن ناشطين يخشون إلا تحصل النساء على رعاية شاملة في وقت تعاني فيه الخدمات الصحية عجزا في تلبية الطلبات.

تطبيق قانون ضد التقاط حميمية للنساء من دون موافقتهن في إنكلترا وويلز، وهي خطوة وصفها المطالبون بالقانون "خطوة جوهرية نحو الأمام".

قرار المحكمة العليا في كينيا حق المرأة الناجية من الاغتصاب، في الإجهاض، وأمرت السلطات بدفع نحو 30 ألف دولار تعويضات لأم مراهقة ماتت بعد محاولة إجهاض فاشلة.

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تعهد بريطانيا بتقديم ما يعادل مليونين و600 ألف دولار للمنظمات التي تعمل على مساعدة النساء والفتيات في الحصول على المواد الصحية خلال الدورة الشهرية والتصدي للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالحيض. تضطر الفتيات في بعض البلدان على استخدام الخرق أو الورق للتعامل مع الدورة الشهرية، ويطلب منهن البقاء خلالها خارج المدرسة.

حديث النساء الروسيات حول التحرش والاعتداءات الجنسية من خلال هاشتاغ "أحتاج إلى اهتمام الرأي العام". برزت الحركة بعد محاكمة ثلاث شقيقات متهمات بقتل أبيهن الذي كان يعتدي عليهن جنسيا.

تخصيص باكستان أكثر من 1000 محكمة للنظر في قضايا العنف ضد النساء في محاولة لمواجهة مشكلة قالت الناشطات إن النظام القضائي تجاهلها لوقت طويل.

دخول المرأة الهندية بعدد قياسي إلى البرلمان بعد انتخابات ماراثونية أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة.

وأخيرا، إعلان وكالة الفضاء الأميركية ناسا أول رحلة نسائية إلى الفضاء، لكنها ألغت الرحلة لأسباب منها عدم توفر بدلات رائدات فضاء مناسبة لقياساتهن. ووعدت الوكالة بتحقيق الحدث التاريخي يوما ما، مشيرة على موقعها الإلكتروني إلى أن "بعثة مكونة من النساء إلى الفضاء أمر حتمي".

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