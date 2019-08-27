شادي سامي يحذّر من تناول أدوية التخسيس دون إذن الطبيب

حذّر الدكتور شادي سامي، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، من تناول أدوية التخسيس دون إذن الطبيب، وبخاصة أن هناك بعض الأدوية لها أثار جانبية قد تصل إلى حد الخطر، كما أن هناك أدوية تناسب البعض ولا تناسب أخرين، كما أن هناك بعض الأدوية الغير مطابقة للمواصفات الطبية .

وأكد سامي أن تناول الأدوية ضرورة تفرضها حالة مرضية اضطرارية غير أن تناولها بطريقة عشوائية دون وصفة من الطبيب المختص ودون مراعاة التعليمات المرفقة قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ربما أخطر من المرض الذي استدعى تناولها، وقال إن تناول الأدوية مهما كان نوعها يجب أن يكون تحت إشراف طبي فالأدوية التي ينصح بها الطبيب في حالة مرضية معينة ليست بالضرورة أن تكون مجدية نفعا للحالة المرضية نفسها عند شخص آخر بل على العكس قد تشكل خطرًا على حياته.

وأشار سامي ان أدوية الرجيم تتعرض للغش وقد تحتوي على مواد سامة وكما أوضحت أن الإفراط في تناولها قد يسبب أمراض الكلي والقلب والكبد، ولهذا تعتبر عمليات شفط الدهون وتنسيق القوام للتخلص من السمنة الطريق الأكثر أمانا للتخلص من السمنة والعودة إلى الحياة الطبيعية .

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