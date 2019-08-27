شكرا لقرائتكم خبر عن لو جاله سرطان... ازاي تأهلى طفلك نفسيا لمرحلة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السرطان واحد من أخطر الأمراض التى يصاب بها الكثيرون الكبار والصغار، وله أنواع عديدة ومختلفة ومنها سرطان "الرئة، القولون، المعدة، الثدى، البروستاتا، الجلد"، وغيرها من الأنواع الأخرى.

يؤثر السرطان على الحالة النفسية للمريض وخصوصا الأطفال لذلك يجب على الأمهات تأهيل الطفل نفسيا لاستقبال المرض ومرحلة العلاج.

ووفقا لما ذكره موقع apa فإن هناك بعض النصائح لتأهيل الطفل مريض السرطان نفسيا و هى:

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طفل

1:ينصح بعدم تجاهل المرض ولكن تحدثى مع طفلك عن المرض وانه عدو ويجب الانتصار عليه من خلال العلاج والمقاومة.

2:شجعى طفلك وحفزيه دائما على تناول العلاج وتحمل الألم الناتج عنه، واخبريه أنه سيعود احسن من قبل.



السرطان

3:اجعلى طفلك يعيش حياته بشكل طبيعى حتى لا يشعر بالنقص والألم وذلك من خلال ممارسة كل الاشياء التى كان يفعلها من قبل سواء رياضة أو أنشطة او روتين معين له.

4:يجب أن يكون للأسرة والأصدقاء دور كبير فى مساندة الطفل وتشجيعه لتخطى مرحلة العلاج، من خلال الحديث معه والخروج للأماكن التى يحبها الطفل.