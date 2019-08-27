شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قياس نبض طفلك ومعدل ضربات القلب الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النبض أو معدل ضربات القلب، هو عدد مرات ضربات القلب في الدقيقة، ويساعد قياس نبض أى شخص على معرفة حالته الصحية، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل: عمر الشخص، مستوى التوتر أو النشاط في وقت أخذ النبض، وبالنسبة للأطفال فعادة ما تنبض قلوب الأطفال بشكل أسرع من الأشخاص العاديين، وفقاً لموقع "Kids health".

ومن الطبيعي أن يكون معدل ضربات القلب غير منتظم- وهذا يعني أن القلب سوف يتباطأ أو يسرع من وقت لآخر، ولكن عندما ينبض بسرعة أكبر مما يعتبر طبيعيًا لفترة طويلة من الوقت، فقد يشير ذلك إلى مشكلة.



ضربات القلب

س: ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للأطفال؟

ج: عادة ما تنبض قلوب الأطفال بشكل أسرع من قلوب البالغين، يمكن أن يتراوح معدل ضربات القلب بين البالغين من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة.

يمكن أن تصل معدلات ضربات القلب لدى الأطفال إلى 60 نبضة في الدقيقة أثناء النوم، كما قد تصل إلى 220 نبضة في الدقيقة أثناء النشاط البدني الشاق.

س: ما الوقت الذى يمكن أن تأخذ فيه نبض طفلك؟

ج: عادة، ليست هناك حاجة لأخذ نبض طفلك، سيتحقق طبيبك من معدل ضربات قلب طفلك عند إجراء فحوصات طبية، ولكن إذا كان طفلك يعاني من حالة مرضية تتطلب منك مراقبة معدل ضربات القلب، فقد يكون طبيبك قد أخبرك بموعد أخذ النبض، قد تحتاج إلى القيام بذلك بانتظام، أو في بعض الأحيان فقط.

يجب أيضاً أن تأخذ نبض إذا اشتكى طفلك من خفقان أو سرعة ضربات قلبه، في كثير من الأحيان، هذه الشكوى ليست شيئًا خطيرًا، وفي بعض الأحيان لا ترتبط بالقلب.

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يمكن للعضلات الموجودة في الرقبة أو الصدر أن تتشنج أحيانًا، مما يجعل أى شخص يعتقد أنه يعانى من سرعة ضربات القلب.

وتشمل الأوقات الأخرى للتحقق من النبض ما إذا كان طفلك يعانى من:الإغماء، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، بشرة باهتة باللون الرمادى أو شفاه باللون الأزرق.

إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض، ابدأ في أخذ النبض على الفور، سجل النشاط الذي تسبب في الأعراض وتأكد من إخبار الطبيب.



ضربات قلب الطفل

س: كيف يمكنني أخذ نبض طفلك؟

ج: لأخذ نبض طفلك، ستحتاج إلى ساعة توقيت بالدقائق والثواني، مع البحث عن مكان هادئ حيث يمكن لطفلك الجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح.

إذا كان طفلك نشيطًا (الركض ، والقفز ، والبكاء ، إلخ) ، انتظر 5 دقائق على الأقل للسماح القلب بالتباطؤ والعودة إلى إيقاعه الطبيعي.

لتشعر بالنبض، اضغط بإصبعين على شريان رئيسي في الجسم بلطف، عندما تحدد موقع النبض، ستشعر بالإحساس بالخفقان.وأماكن قياس نبضات القلب هى: على الرقبة وعلى المعصم وفي الإبط وفي باطن الكوع ابدأ في حساب النبضات ضمن إطار زمني مدته 30 ثانية، بعد 30 ثانية ، توقف، خذ عدد الدقات (على سبيل المثال ، 45 نبضة في فترة 30 ثانية) وضاعفها، وبالتالي:

45 × 2 = 90 نبضة في الدقيقة.، معدل ضربات القلب لطفلك هو 90 ، وهو في حدود المعدل الطبيعي لمعظم الأطفال.