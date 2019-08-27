فيديو.. لاعب بدوري الهواة الأسترالي يسجل هدفا ذاتيا "كوميديا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مباراة بدوري الهواة الأسترالي لكرة القدم هدفا ذاتيا، ربما يعد من أطرف الأهداف التي شهدتها اللعبة عبر تاريخها الممتد منذ سنوات طويلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن مباراة إيستوود سانت أندروز وجلادسفيل رافنز في دوري الهواة الأسترالي شهدت احتساب ركلة جزاء لسانت أندروز، قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

وقام حارس المرمى بالتصدي لركلة جزاء، قبل أن يحاول زميله بالفريق تشتيت الكرة لخارج الملعب، لكنها اصطدمت بقدمه العكسية عن طريق الخطأ لتأخذ طريقها إلى مرمى فريقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف العسكي الكوميدي حول وجهة لقب الدوري إلى إيستوود سانت أندروز.

الأمر الكوميدي الآخر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تمثل في صوت أحد الجماهير المساندة لجلادسفيل في الملعب، والذي صاح مهللا بعد تصدي الحارس لركلة الجزاء، قبل أن يصيح مرة أخرى معبرا عن حزنه بعد دخولها مرمى الفريق.