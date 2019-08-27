الاعتدال حلو ..الإفراط من تناول الأطعمة الدسمة هيسببلك مشاكل صحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "زيت ودهون كتير"، فجميعها من أنواع الأكلات التى يفضلها الكثيرون ويفرطون فى تناولها ولكن الاكثار من تناول هذه الأطعمة الدسمة يؤثرعلى صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ويقدم الخليج 365 أضرار الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة وفقا لما ذكره موقع Nytimes

اطعمة دسمة 1:الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وعسر الهضم والتهاب القولون، كما أنه يسبب المغص الشديد والإسهال والقيئ. Advertisements 2:الاكثارمن تناول الأطعمة الدسمة يسبب زيادة الوزن والسمنة المفرطة وتراكم الدهون بها. 3:تؤثر الوجبات الدسمة والتى تحتوى على زيوت ومقليات على صحة البنكرياس وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكر. 4:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الاكثار من تناول الوجبات الدسمة يؤثرعلى صحة وخصوبة الرجل. 5:الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة يؤثرعلى صحة الكبد ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية للكبد ودهون الكبد. 6:الاكثارمن تناول الأطعمة الدسمة يسبب مشاكل فى الجلد والبشرة ومنها الحبوب والتجاعيد والبقع الداكنة.

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