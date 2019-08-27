فيلا وجزيرة خاصة في مانهاتن الأمريكية بـ850 ألف دولار

بقيمة 80 ألف دولار فقط يمكنك شراء جزيرة خاصة في مقاطعة بوتنام على بعد 60 ميلا فقط من ولاية مانهاتن الأمريكية.

وحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية، تقع هذه الجزيرة الصغيرة في وسط بحيرة بوتنام الهادئة وتتضمن منزلا صغيرا ويطلق عليها اسم "Willow Island" أو جزيرة الصفصاف المحاطة بعدد هائل من الأشجار.





ويتكون المنزل الذي بني عام 1932 من طابقين و4 غرف نوم، وحمام في وسط المنزل تماما. ويقع على مساحة 1922 مترا مربعا، ويتضمن 35 نافذة والعديد من الأحواض ولا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة القارب فقط.





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ويأتي المنزل المفروش بالكامل بقاربه الخاص الذي يعمل بالطاقة الشمسية؛ إذ يحظر استخدام القوارب الآلية في البحيرة. علاوة على أن الملكية تتضمن طريقا خاصا منفصلا على البر الرئيسي به مرآب لصف سيارتك قبل الصعود على متن القارب الذي يقلك إليه.





ليس هذا فقط، إذ تتضمن الجزيرة مساحة 600 قدم مربع مناسبة جدا لإقامة استوديو يوجا وتأمل.



