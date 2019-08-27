وفاة عروسين بعد زفافهما بدقائق قليلة في حادث سير مُرّوع في ولاية تكساس الأميركية

في حادث سير مروّع، لقي شابان من ولاية تكساس الأميركية حتفهما بعد دقائق قليلة من حفل زفافهما، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وقال الموقع إنّ هارلي مورغان (19 عاما) وزوجته ريانون بودرو (20 عاما) لفظا أنفاسهما الأخيرة في بلدة أورانج، القريبة من مدينة بومونت في ولاية تكساس.

وذكرت إدارة شرطة أورانج، في بيان، أن العروسين لقيا حتفهما بعد خروجهما من موقف سيارات تابع للمحكمة، التي عقدا فيها قرانهما، حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.

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وتابعت: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".

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وقالت أم الضحية، كينيا "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".

وأضافت "سيظل هذا المشهد راسخًا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنساه أبدا".

ويقوم حاليًا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج بالتحقيق في الحادث، الذي أدّى كذلك إلى إصابة سائق الشاحنة.

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