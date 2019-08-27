شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى الفيديو التالى الحلقة الثالثة من حلقات "الدايت فى أسبوع" للتخلص من دهون الجسم المتراكمة وبالتحديد منطقة دهون البطن، وفقاً لقائمة كاملة لنظام غذائى صحى وضعه موقع timesofindia. دايت اليوم الثالث Advertisements الإفطار: 100 جرام سمك السلمون المدخن، بالإضافة إلى السبانخ. وجبة خفيفة بعد الإفطار: 100 جرام صدر دجاج مع شرائح فلفل أصفر. الغداء: صدر دجاج مشوى مع سلطة وزيت الزيتون. وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من شرائح الديك الرومى مع الأفوكادو. العشاء: شريحة لحم ضأن مشوية، بروكلى مطهى على البخار والسبانخ.

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