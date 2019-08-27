برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب جونيور فيربو

قدم نادي برشلونة الإسباني اعتذاره لمواطنه ريال بيتيس، عقب الفوز عليه، مساء الأحد، بسبب لاعبه جونيور فيربو.

برشلونة نجح في الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، مساء الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لفيربو وهو يشير بالرقم 5، معلقا عليها: "فيربو يعلم"، في إشارة إلى الخماسية التي سجلها الفريق الكتالوني في شباك ريال بيتيس.

التغريدة لاقت استهجانا كبيرا من قبل جماهير ريال بيتيس، التي اعتبرت أنها مسيئة للنادي الأندلسي، خاصة مع استخدام صورة لاعبهم السابق فيربو.

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الظهير الإسباني انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونا أخرى كمتغيرات.

واعتذر النادي الكتالوني عن هذه التغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين، مؤكدا أنه لم يكن يقصد عدم احترام ريال بيتيس من خلال تلك التغريدة.

وقال حساب برشلونة في تغريدته: "نعتذر عن الهجوم الذي حصل على ريال بيتيس ومشجعيه بسبب التغريدة التي تم نشرها مساء الأحد".

وأوضح: "لم نكن نقصد عدم الاحترام، ولكننا أخطأنا في نشر تلك التغريدة في ليلة كانت خاصة بالنسبة لجونيور".

وكان فيربو قد شارك مع برشلونة بشكل أساسي للمرة الأولى خلال مواجهة ريال بيتيس، حيث حل بديلا في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة.