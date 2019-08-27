أمريكا تفتح تحقيقا حول السجائر الإلكترونية بعد تسجيل أولى الوفيات

أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يعمل مع إدارات الصحة الحكومية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تسهيل الاختبارات المعملية لمعرفة المنتجات التي قد تكون استخدمت في السجائر الإلكترونية التي أودت بحياة شخص بالغ في ولاية إلينوي، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بمرض تنفسي حاد.

وحث مركز السيطرة على الأمراض الأطباء على جمع المعلومات والعينات من المرضى الذين يعانون من الأعراض المماثلة، باعتبار أن هذه هي أول حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها وسط تقارير عن عدد متزايد من الإصابات بأمراض الرئة في أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول الأطباء إنها يمكن أن تكون مرتبطة بالتدخين الإلكتروني، وفقا لما نقلته شبكة "CNN".

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها على علم بوجود 193 حالة محتملة من أمراض الرئة الحادة في 22 ولاية يمكن أن يكون سببها التدخين الإلكتروني.

وقال الدكتور نجوزي إيزيكي، مدير إدارة الصحة العامة في إلينوي: "خطورة المرض الذي يعانيه الناس مقلق ويجب أن نعلن أن استخدام التدخين الإلكتروني والسجائر ذات النكهات يمكن أن يكون خطرا، مضيفا أن الإدارة طلبت المساعدة من مسؤولي مركز السيطرة على الأمراض، الذين وصلوا إلى إلينوي".

Advertisements

وقالت وزارة الصحة بولاية إلينوي إن المرضى عانوا مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك السعال وضيق التنفس والإرهاق والقيء والإسهال، والتي تفاقمت على مدى أيام أو أسابيع قبل الدخول إلى المستشفى.

وأوضح مدير إدارة الصحة العامة في إلينوي أن هناك عددا من الحالات وقعت بين أشخاص ليس لديهم "مشاكل معروفة في الرئة أو مشاكل رئوية سبق تشخيصها".

وأكد مسؤولو الصحة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك علاقة بين الحالات في الولايات المختلفة، وما إذا كان التدخين الإلكتروني تسبب بشكل حاسم في هذه الأمراض، وما مكونات أو مواد السجائر الإلكترونية التي قد تكون مسؤولة عن تلك الأمور.

ولاحظ كل من مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الصحة العامة في إلينوي أن عددا من المرضى أبلغوا أيضا عن استخدام منتجات تحتوي على رباعي هيدرو كنابينول أو THC، وهي مادة ذات تأثير نفسي في الماريجوانا.

وقالت وزارة الصحة في الولاية في بيان، إنه لم يتم تحديد أي منتج محدد في جميع الحالات، ولم يرتبط أي منتج بشكل قاطع بالأمراض، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الحالات تبدو متشابهة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحالات لها سبب شائع أو إذا كانت أمراضًا مختلفة لها أعراض مماثلة.