شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتعامل مع شخص يعانى من اختناق "الشرقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الشرقه" من المشاكل التى تحدث بشكل مفاجيء لأى شخص عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية يمنع مرور الهواء بطريقة طبيعية، مما يؤدى على الشعور بالإختناق، وهناك إسعافات أولية يجب القيام بها فورا عند التعرض لتلك الحالة.

ووفقا لموقع" healthline" قد تؤدى حاله "الشرقة" إلى عدم القدرة على الكلام، وصعوبة التنفس أو التنفس المصحوب بصوت، صدور صوت صفير عند محاولة التنفس، السعال الذي قد يكون ضعيف أو قوي، تحول لون البشرة والشفتين وأظافر الأصابع إلى اللون الأزرق العادي أو الأزرق ، احمرار الجلد، فقدان الوعي

إذا كان الشخص قادر على التنفس يجب عليه الاستمرار فى السعال لطرد الجسم الغريب العالق بالحلق أو القصبة الهوائية، اما إذا وصل على مرحلة الاختناق هناك اسعافات أولية يجب اتباعها لانقاذ المصاب وهى:

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-صفع الشخص على ظهره 5 مرات، مع وضع إحدى الذراعين على صدر الشخص لدعمه.

-حنى الشخص المصاب من منطقة الخصر بحيث يكون القسم الأعلى من الجسم موازياً للأرضية، ثم البدء فى توجيه خمس صفعات منفصلة بعظمة راحة يدك على ظهر المُصاب بين لوحي الكتف.

-توجيه 5 ضغطات على البطن من خلال الضغط على البطن بحركات متقطعه.

-الوقوف وراء الشخص المصاب، ووضع إحدى القدمين أمام الآُخرى قليلاً لتحقيق التوازن، ثم لِف الذراعين حول خصر الشخص المصاب مع إمالته إلى الأمام قليلاً.