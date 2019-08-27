صحتك فى وصفة.. مشروب الثوم والبصل لعلاج السعال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال من الأعراض المزعجة التي تحدث عندما يكتشف الجهاز المناعي الفيروسات والبكتيريا في الجهاز التنفسي، وهو آلية دفاع لطرد الجراثيم والأجسام الغريبة التي تضر بصحة الرئتين، ويمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لعلاج السعال، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الثوم والبصل لعلاج السعال، وفقاً لموقع "step to health".
الثوم والبصل
يساعد شرب وصفة البصل والثوم الدافئة على تقليل أعراض السعال.المكونات
2 كوب ماء
نصف بصلة متوسطة
2 رأس ثوم خام.
الثوم
- ضعي كوبين من الماء في إناء وأغليهما على نار متوسطة.
- يقطع البصل والثوم.
-عندما يغلي الماء، يضاف البصل المفروم وشرائح الثوم الخام.
- قلل الحرارة واتركيها على نارخفيفة لمدة دقيقتين أو 3 دقائق.
- أتركه في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح جاهزًا للشرب.
- قم بتصفية المشروب ثم أشربه.
-اشربه عند بداية السعال أو البرد.
- كرر شربه 3 أو 4 مرات في اليوم، وهذا يتوقف على شدة الأعراض.
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