شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة للأمهات لحماية أطفالهم من عدوى"القمل" فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عودة موسم المدارس خلال أيام قليلة هناك العديد من المشكلات التى تواجه التلاميذ والأمهات وأبرزها إصابة الأطفال بحشرات الرأس كالقمل، والتى تنتشر بسهولة بين الأطفال في المدارس عبر الاحتكاك الشخصي وتشارك الأدوات الشخصية، فهى عدوى قد تنتشر بين الأطفال فى حالة إصابة أحدهم بها.

ولا يعنى إصابة الطفل بحشرة القمل عدم نظافته الشخصية ولكنها عدوى تنتشر بصورة كبيرة بين الأطفال فى المدرسة نتيجة الاحتكاك المباشر واستخدامهم الأدوات الشخصية من بعضهم البعض، ووفقا لموقع " healthline" ، هناك نوعان من حشره القمل وهما قمل الرأس ، وقمل الجسم.

قمل الرأس ينمو في فروة الرأس وتظهر العدوى به على مؤخرة العنق وعلى الأذنين، ويصيب الرأس والرقبة، وهو أكثر شيوعا عند الفتيات عن الذكور وذلك بسبب مشاركتهن الأدوات الشخصية الخاصة من مستلزمات العناية بالشعر، مما يؤدى إلى اصابتهم بالحكة الشديدة وصعوبة النوم والتهيج، والاحساس بحركات خفيفه في الشعر ناتجه عن حركة القمل،نتوءات حمراء صغيرة على فروة الرأس والرقبة والكتفين.

أما النوع الثانى وهو قمل الجسم يعيش في الملابس وأغطية الفراش وينتقل إلى الجلد ليتغذى منه، عادة ما يحدث عند الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة وغير مهتمين بالنظافة، او من خلال الاتصال المباشر مع شخص يعاني من قمل الجسم أو من خلال تبادل الملابس مع شخص مصاب.

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هناك عده خطوات للوقاية من انتقال عدوى القمل واهمها تجنب الاتصال المباشر أثناء اللعب وغيرها من الأنشطة في المنزل والمدرسة، عدم مشاركة الملابس مثل القبعات أو المعاطف أو الزي الرياضي،عدم مشاركة فرشاة الشعر و المناشف،عدم الاستلقاء على الممتلكات الشخصية الخاصة بالشخص المصاب مثل "السرير،المخدة،الكنب"،تغيير الملابس بانتظام و غسلها بالماء الساخن بشكل متكرر.

وتأتى أبرز طرق علاج الاصابة بعدوى القمل هى حلق الشعر، أو تمشيط الشعر المبلل بمشط رفيع الأسنان، ولكن قد يحتاج المصاب لدواء علاجى للقضاء على القمل.