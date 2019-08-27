شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب ولا اللولب.. ازاى تختارى وسيلة منع الحمل المناسبة لكِ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الوسائل لمنع الحمل ما بين الحقن والأدوية واللولب، ولكن كيف يمكن أن تقررى الوسيلة الأفضل والأنسب لكِ..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

كيفية اختيار الوسيلة المناسبة لمنع الحمل

قالت الدكتورة جين آشلي برانت، طبيبة النساء والتوليد، أن الوسيلة المناسبة تختلف من امرأة لأخرى، فبالنسبة لأحد النساء قد يكون الأكثر أهمية لها هو آثار جانبية أقل، بينما بالنسبة لامرأة أخرى، فمن المهم أن تكون الدورة الشهرية أقل ألماً لها، بالإضافة إلى التاريخ المرضى للمرأة، يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار".

حبوب منع الحمل

من أكثر وسائل منع الحمل استخدامًا، حيث تنظم هرموناتك للتحكم في الدورة الشهرية.

الايجابيات:

-دورة شهرية أقل ألماً وتقليل غزارة دم الدورة الشهرية.

- اختفاء حب الشباب.

-انخفاض خطر الاصابة بسرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم.

-أكثر من 95 ٪ فعالة في منع الحمل.

السلبيات:

-زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم بشكل طفيف، عادةً عند المدخنين والنساء الذين لديهم تاريخ في الأمراض الأخرى(هناك نوع خاص من حبوب منع الحمل يسمى "حبوب منع الحمل المصغرة" أو حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستين ، وهي آمنة للنساء اللائي يعانين من مشاكل طبية تحظر استخدام حبوب منع الحمل العادية.)

- زيادة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بشكل طفيف.

-يجب أن تؤخذ كل يوم.



اللولب

2- اللولب

يعتبر اللولب خيارًا ممتازًا لتحديد النسل للنساء اللواتي يرغبن في منع الحمل لفترة من الوقت، وهناك نوعان من اللولب، النحاسى والبلاستيكي وكلاهما يحتوي على هرمونات، ويمنع اللولب وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة .

الايجابيات:

فعال بنسبة أكثر من 99 ٪ فى تحديد النسل.يستمر من 3 إلى 10 سنوات قبل الحاجة إلى استبداله.قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

سلبيات:

-يتطلب فحص الحوض من قبل طبيب النساء قبل استخدامه.

- يمكن أن يسبب غزارة الدورة الشهرية أو نزيف.

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3- الواقى الذكري

يعمل الواقي الذكري كحاجز يمنع الحيوانات المنوية من دخول الرحم.

الايجابيات:

-الطريقة الوحيدة لتحديد النسل التي تحمي أيضًا من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

-يمكن استخدامها مع وسائل تحديد النسل الأخرى لحماية الأمراض المنقولة جنسياً وتحسين الحماية ضد الحمل.

سلبيات:

ليس آمناً تماماً لمنع الحمل.

4- كبسولة تحت الجلد فى الذراع

وهى كبسولة توضع تحت جلد الجزء العلوي من الذراع ليوفر إمدادات ثابتة من الهرمونات التي تمنع الحمل في مجرى الدم لمدة ثلاث سنوات.

الايجابيات:

-فعالة للغاية.

-لا تتطلب فحص الحوض.

سلبيات:

-كما هو الحال مع اللولب ، يمكن أن يسبب نزيف لا يمكن التنبؤ به.

-يمكن أن يسبب فترات أثقل، على الرغم من أن الفترات تكون أخف في بعض الحالات.

5- حقن منع الحمل

تكون هذه الحقن كل ثلاثة أشهر.

الايجابيات:

-فعالية مماثلة لحبوب منع الحمل.

-قد تتسبب في عدم نزول الدورة الشهرية.

السلبيات:

قد تسبب هشاشة العظام. يتطلب زيارة الطبيب للحقن أربع مرات في السنة.