شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو صحتك بمب.. صدمة نفسية قد تسبب متلازمة القلب المكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تصدق أنه يمكن أن يسبب حدثاً صعباً أو ظروف مثل: وفاة أحد أفراد أسرتك أو فقدان شريك حياتك أن يجعلك تصاب بمتلازمة تسمى " القلب المكسور"، وهو مرض من أمراض القلب يسببه التعرض لصدمة نفسية أو عاطفية، ويحتاج إلى تشخيص وعلاج مناسب مثل أي تشخيص آخر للقلب والأوعية الدموية، ولكن هل يمكن أن تسبب هذه المتلازمة الوفاة..هذا ما سوف نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Live well".



متلازمة القلب المكسور

ما هي متلازمة القلب المكسور؟

وفقاً لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن متلازمة القلب المكسور أو اعتلال عضلة القلب، هو رد فعل يقوم به قلبك نتيجة زيادة هرمونات التوتر الناتجة عن حدث مرهق عاطفياً.

وتتسبب متلازمة القلب المكسور في توقف القلب عن العمل بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى فشل القلب، خلال هذه الحالات، يطلق الجسم الهرمونات بشكل زائد، مما يشل قلبك مؤقتًا ويحد من وظائفه القياسية.

وهذه المتلازمة يمكن أن تتطور لدى أي شخص، حتى شخص يتمتع بصحة جيدة بجميع المعايير الأخرى.

وهناك أشياء تؤدى إلى الضغوط النفسية والإصابة بمتلازمة القلب المكسور منها:

-وفاة أحد أفراد أسرته.

-فقدان المال.

- الفصل من الوظيفة.

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- التحدث أمام الجمهور.

-الطلاق.



متلازمة القلب

أعراض متلازمة القلب المكسور

أولئك الذين يعانون من متلازمة القلب المكسور يعانون من ألم مفاجئ في صدرهم وضيق في التنفس، وهذه الأعراض تتشابه مع أعراض النوبة القلبية، لكن تتسبب النوبات القلبية في انسداد كامل للشرايين إلى الصدر، في حين تؤدي متلازمة القلب المكسورة إلى إبطاء تدفق الشرايين.

عند الإصابة بهذه الأعراض يجب أن تذهب لأقرب مستشفى طوارئ، حيث تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

علاج متلازمة القلب المكسور

أعراض متلازمة القلب المكسورة يمكن علاجها دائمًا، وفي معظم الحالات، يحدث الشفاء التام في غضون أسابيع، معظم المرضى الذين يعانون من متلازمة القلب المكسورة يبقون فقط في المستشفى لفترة قصيرة.

بمجرد أن يتأكد الأطباء أن المريض لا يعاني من نوبة قلبية أو أي حدث آخر متعلق بالقلب.

إذا تم تشخيص إصابة المريض بمتلازمة القلب المكسورة ، فيمكن علاج الأعراض بالأدوية للمساعدة في تدفق الدم ومنع تجلطات الدم والمساعدة في التحكم في ضغط الدم.