يهم الحوامل.. لا لتنظيف البيت ومسح الأرضيات

تعدّ الأشهر الأولى من الحمل الأهم طوال فترته، ما يجعل اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن الحفاظ على صحة الأم والجنين، أمراً لازماً.

في هذا السياق، نصحت الدكتورة ندى حامد، إخصائية النساء والتوليد في مصر، الحوامل بتجنّب رفع أشياء ثقيلة مثل الأطفال وأثاث البيت، فضلاً عن تفادي مسح الأرضيات، والإجهاد في تنظيف المنزل.

وقالت: "الحمل لا يمنع أداء بعض المهمات مثل تجهيز الطعام، والحركة العادية في المنزل، مع أهمية الحرص أثناء العلاقة الزوجية".

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وفي حال وجود غثيان دعت حامد إلى ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي، مع تناول السوائل، والمقرمشات، والشاي الخفيف في الصباح.

وأضافت: "من المهم الاستمرار في تناول حبوب فوليك أسيد؛ لأنها ضرورية لسلامة الجنين في المراحل الأولى".

وشدّدت على ضرورة متابعة الحمل لدى الطبيب المعالج وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، والاطمئنان من خلال "السونار".

كما حدّدت حامد بعض الأطعمة المفيدة للجسم خلال فترة الحمل، ومنها البروتين الحيواني والنباتي، الفواكه، شوربة الحبوب الكاملة، والسلطات المعدّة في المنزل، مع الإكثار من زيت الزيتون، والخضراوات المطبوخة.

ونصحت الحوامل بالإكثار من شرب الحليب وتناول منتجات الألبان والخضراوات الورقية، لتجنّب حدوث إمساك أثناء الحمل.