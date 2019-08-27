فيديو.. انطلاقة ليفاندوفسكي المتوهجة تهدد رقم جيرد مولر القياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، تألقه مع انطلاقة الموسم الجديد للدوري المحلي "بوندسليجا"، بظهوره اللافت في أول جولتين من المسابقة.

ونجح ليفا في تسجيل 5 أهداف في أول مباراتين لبايرن، بواقع هاتريك في شالكه بالجولة الثانية، سبقه ثنائية في فريق العاصمة هيرتا برلين بالجولة الأولى.

واقترب ليفاندوفسكي من رقم صاحب أفضل بداية لبايرن تهديفياً، الأسطورة جيرد مولر في سبعينيات القرن الماضي (6 أهداف في أول مباراتين).

ويحتفظ مولر بالرقم القياسي لعدد الأهداف بموسم واحد بالبوندسليجا، برصيد 40 هدفاً وهو رقم لو حافظ ليفا على معدله التهديفي هذا الموسم في أول مباراتين سيتخطاه بسهولة.

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يذكر أن ليفاندوفسكي (31 عاما) انضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2014 قادما من الغريم بروسيا دورتموند مجانا بعد انتهاء عقده، ويمتد عقده الحالي مع الفريق البافاري حتى صيف 2021.

وشارك النجم البولندي في 246 مع البايرن في مختلف المسابقات، سجل خلالها 197 هدفا وصنع 47، وحقق 10 ألقاب، منها 5 متتالية بالدوري الألماني.

في المقابل استمر جيرد مولر لمدة 15 موسما مع بايرن ميونيخ بين عامي 1964 و1979، وشارك في 565 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 508 أهداف وصنع 106، وحصد 13 لقبا.

"العين الرياضية" تقارن بين أرقام ليفا وجيرد مولر عبر الفيديوجراف التالي.