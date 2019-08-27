شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الخروع وسيلة طبيعية لتسهيل الولادة.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت الخروع من الزيوت متعددة الاستخدامات والفوائد والتى عرفت منذ آلاف السنين، يتم استخراجه من بذور حبوب الخروع، وبالرغم من أنه يحتوى على إنزيم سام يسمى الريسين إلا أن عملية التسخين التي يمر بها زيت الخروع تعمل على إلغاء تنشيطه مما يسمح باستخدام الزيت بأمان.

يحتوي زيت الخروع على عدد من الاستخدامات الطبية والصناعية والدوائية، ويشيع استخدامه كإضافة في الأغذية والأدوية ومنتجات العناية بالبشرة، وفي مصر القديمة تم حرق زيت الخروع كوقود في المصابيح واستخدم كعلاج طبيعي لعلاج الأمراض مثل تهيج العين وحتى إعطائه للحوامل لتحفيز عملية الولاده، حسبما ذكر موقع"webmed ".

ولا يزال يستخدم زيت الخروع كعلاج طبيعي شائع لكثير من الأمراض مثل الإمساك وأمراض الجلد ويستخدم بشكل شائع في منتجات التجميل الطبيعية.

ولزيت الخروع فوائد مهمة لصحة الإنسان وعلاج عدد من الأمراض وهى:

1- يسهل عملية الولادة الطبيعية لأنه يعمل على زيادة انقباضات الرحم وتحفيز عملية إخراج الجنين، فيصفه بعض الاطباء فى آخر أيام الشهر التاسع من الحمل.

2-يحمى فروة الرأس من التعرض للأشعة الشمس فوق البنفسجية ويعالج آثار مجفف الشعر ومستحضرات المواد الكيميائية.

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3-يقلل من التهابات المفاصل ويخفف الآلام لأنه يحتوى على حمض الريسينوليك، فيمكن وضعه على موضع الآلم أو شربه على كوب من الماء.

4-يطهر وينظف الأمعاء فيتم تناوله قبل النوم، كما يعالج بعض مشاكل المعدة والجهاز الهضمى كالإمساك.

5-ينظف ويطهر فروة الرأس فهو مضادة للجراثيم و الحشرات والفطريات التى تسبب تساقط الشعر لاحتوائه على حمض الريسينوليك التي تتسبب في تساقط الشعر.

6- يعمل على تغذية الشعر وتقوية بصيلاته وجعله ناعما وطريا، لأنه يحتوى على فيتامين "هـ".

7-يقوى جهاز المناعة من خلال زيادة عدد الخلايا البيضاء التى تحارب الالتهابات والجراثيم.

8-يعالج التجاعيد ويحمى من علامات تقدم سن البشرة، كما يعالج أيضا تمدد البشرة التى تصيب السيدات بعد الولادة .