نظارات "الواقع المعزز".. بصيرة ضعاف الرؤية

يعاني مرضى التهاب الشبكية الصباغي، (مرض تنكس وراثي للعين) من ضعف في الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات أو العدسات اللاصقة أو الأدوية أو الجراحة.

وفي دراسة جديدة نشرت في دورية Scientific Reports هذا الشهر، وجد باحثون في كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا أن نظارات الواقع المعزز (AR) يمكن أن تحسن من تنقلات هؤلاء المرضى بنسبة 50%، وتحسن قدرتهم على الإمساك بالأشياء بنسبة 70%.

وقال د.مارك هومايون، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع الجامعة، الإثنين: "تقنيات البصر الحالية القابلة للارتداء والتي تستخدم الواقع الافتراضي محدودة ويمكن أن تكون صعبة الاستخدام أو تتطلب من المرضى الخضوع لتدريب مكثف".

Advertisements

وأضاف: "استخدام تقنية مساعدة لتعزيز الحواس الطبيعية، عبر نظارات الواقع المعزز يحقق نتائج إيجابية، وتظهر تلك النظارات المطورة ألوانا زاهية على شبكية العين للمرضى، بما يتوافق مع العوائق القريبة".

وتتداخل النظارات المطورة مع العالم المحيط بالشخص بأربعة ألوان مشرقة ومميزة، لتوفير إشارات ألوان بصرية تساعده على تفسير البيئات المعقدة، مثل تجنب العقبات في البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

واستخدم الباحثون لتحقيق ذلك عملية تسمى الموقع المتزامن ورسم الخرائط، مما يسمح للنظارات المطورة بتقديم هيكل ثلاثي الأبعاد للغرفة بالكامل في الوقت الفعلي، مما يبرز العقبات المحتملة بألوان زاهية لمساعدة المرضى.

وأجريت اختبارات لهذه النظارات المعتمدة من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، وأظهرت أن معدل الاصطدام عند المرضى أقل بنسبة 50%، وزادت قدرهم على الإمساك بالأشياء بنسبة 70%.

ووفقًا لـ همايون، لا تزال المشكلات الرئيسية لتسويق هذه النظارات هي التكلفة والتقنية المعقدة، ومع ذلك فإن هذا النوع من التكنولوجيا المساعدة قد يصبح في النهاية أكثر عملية للاستخدام اليومي في المستقبل القريب.