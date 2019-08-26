شكرا لقرائتكم خبر عن بتعرق كتير .. الضغط النفسى والتدخين أهم الأسباب.. اعرف ازاى تتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرق خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أمر طبيعى ومنطقى ولا يمثل أى مشكلة صحية، لكن هناك أشخاصا يعانون من زيادة إفراز العرق خاصة فى منطقة الكفين والقدمين وتحت الإبط مما يسبب لهم الحرج.

وبالرغم من أهمية العرق للجسم الذي يساعد فى ترطيب الجسم وتحمل حرارة الجو والتخلص من بعض السموم والأملاح، فإن زيادة إفراز العرق بصورة مبالغ فيها لها أضرار على الجلد، كأن يصبح الجلد رقيقاً للغاية مما يعرضه للإصابة بالتلوث بالفطريات والبكتيريا، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

وتأتى أسباب التعرق الزائد نتيجة للتواجد داخل البيئة الحارة الرطبة، كما أن المجهود الزائد سواء كان جسمانياً أو نفسياً يسبب زيادة في نشاط الغدة العرقية، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من التعرق الزائد .

وتؤثر العوامل النفسية المختلفة على زيادة إفراز العرق من الجسم كالقلق أو الخجل أو الخوف.

- الإجهاد والتدخين لهما أثر على زيادة نشاط الغدة العرقية.

- بعض المشاكل الصحية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

- تناول بعض الأدوية يؤدى إلى التعرق الزائد.

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- هبوط في سكر الدم.

طرق التخلص من التعرق الزائد

- الاستحمام يوميًا بالماء الدافئ والصابون وتنظيف ثنايا الجلد جيدا.

- استخدام مزيلات العرق بعد الاستحمام.

- إزالة الشعر تحت الإبط.

- البعد عن التعرض مباشرة لأشعة الشمس.

- الحرص على ارتداء الملابس القطنية الواسعة البيضاء اللون.

- محاولة تهوية المكان المتواجد فيه.

- رش البودرة بين الأصابع قبل لبس الجوارب لتجنب تعرق القدمين.

- يفضل لبس الأحذية المصنوعة من الجلد والتبديل بين الأحذية يومياً.