- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البرتقال أفضل فاكهة تساعد على مكافحة السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن البرتقال يساعد فى مكافحة السرطان، لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سى.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews” وجد الباحثون من جامعة تكساس الأمريكية، أن فيتامين "سى" يساعد على قتل خلايا السرطان مباشرة فى حين أنه يحافظ على الخلايا الطبيعية دون أن تصاب بأى أذى.
وأشار الباحث الدكتور جين دريسكو مدير الطب التكميلى فى جامعة كانساس الطبية، إلى أنه فى نسيج الخلايا السرطانية رأينا أنه عند إضافة فيتامين (C) قد زاد تأثير أدوية العلاج الكيميائى بشكل مثير للدهشة فى قتل الخلايا السرطانية.
وأضاف الدكتور دريسكو، أنه قد طبق بحثه على امرأة مصابة بسرطان عنق الرحم، حيث أعطاها كمية مناسبة من فيتامين (c) عن طريق الوريد بجانب العلاج الكيميائى، وقد أظهرت النتائج أنه قد انخفضت الآثار الجانبية السامة خلال العلاج الكيميائى لمرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: البرتقال أفضل فاكهة تساعد على مكافحة السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.