شكرا لقرائتكم خبر عن الرمان والموز أهمها.. 5 فواكه كترى منها هتظبط شعرك وتطوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمو الشعر وجماله من الأمور التى تسعى إليها السيدات دائما، لذلك نصح البعض بالإكثار من تناول بعض الفواكه التى تعزز صحة الشعر وتساعد على طوله ونموه، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تغذى الشعر.

ووفقا لما ذكره موقع stylesatlife فإن أبرز هذه الفواكه هى:

الرمان

يعتبر من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر وتساعد على طوله ونموه وتحميه من التلف والتساقط وذلك عن طريق الاكثار من تناول الرمان أو عصير الرمان يوميا.

الموز

من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التكسير والتلف والتساقط.

الفراولة

مصدر جيد من المعادن الهامة مثل النحاس والمغنسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحافظ على صحة الشعر ونموه وتساعد على ترطيبه وحمايته من التلف والتساقط، فمن الممكن تناولها أو عمل ماسك الفراولة على الشعر.

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تفاح

التفاح

يعتبر التفاح من أهم أنواع الفواكه التى تحافظ على صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف ، كما أنه يعزز نمو الشعر وتقوى بصيلاته.

الافوكادو



افوكادو

تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة والشعر ، كما تساعد على نمو الشعر وتحميه من التساقط وترطبه.