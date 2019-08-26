أسماء مواليد مناسبة لبداية العام الدراسي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:38 مساءً - ليست مشكلة ولا ورطة عزيزتي الأم أن تضعي مولوداَ جديداَ ولديك أطفالاَ يستقبلون العام الدراسي الجديد، بل على العكس يمكن أن يكون ذلك مناسبة طيبة تذكرهم بأهمية العلم والتعليم... أسماء مواليد مناسبة بيان: يعني الحكمة والمعرفة وفصاحة اللسان. علم الدين: هو من الأسماء المميزة والتي توحي بالمعرفة. سارية: قد يذكرك بسارية العلم حيث يؤدى النشيد الوطني في المدرسة، والسارية هي العمود الذي يرفع عليه العلم. نجاح: هذا الاسم مناسب للأولاد والبنات وهو التفوق في الدراسة. Advertisements فطينة: يعني الذكية العاقلة والحاذقة الفهيمة.

فطنة: يعني الفهم والذكاء والمهارة. فكري وفكرية: وهو يطلق على كل ذي صاحب فكر وعقل وفهم. فنون: هو الإبداع في فرع من فروع الفن. غلواء: بضم الغين وهو النشاط وأول الشباب.

سابقة: المتفوقة ومن تسبق غيرها. بداية: وهو بداية أي شيء يتمنى المرء ان يكون جميلاَ. مواهب: جمع موهبة.

ريدة: هو الطلب والحاجة وهذا الاسم مؤنث ريد.

توفيقة: ناجحة المطلب والمسعى ابتكار: اختراع شيء جديد.

أسوة: قدوة ومثال.

أعلام: هو العلم والراية.

بسملة: هو قول "بسم الله الرحمن الرحيم".

أمجاد: جمع مجد ومجيد.

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