- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:38 مساءً - تحرص الأم على تعلم ومعرفة كل ما يخص طفلها وصحته، لذا يصبح أكله وشربه ووزنه شغلها الشاغل، لكنها غالباً لا تعرف أن هناك فرقاً بين وزن الطفل الذكر والأنثى، حيث إن الأنثى غالباً ما تكون أقل وزناً من الذكر.
وفيما يلي، تعرِّفكِ نورا شلا، اختصاصية طب الأطفال، على الوزن المثالي للطفل.
الوزن المثالي للمولود
يتراوح الوزن الطبيعي للمولود بين 2.5 و4.5 كيلوجرام، أما الوزن المثالي للولادة فهو 3.5 كيلوجرام
جدول الوزن للبنات
|العمر
|الوزن (كجم )
|شهر واحد
|3.2 - 5.5
|شهرين
|4 - 6.5
|3 شهور
|4.6 - 7.4
|4 شهور
|5.1 - 8.1
|5 شهور
|5.5 - 8.7
|6 شهور
|5.8 - 9.8
|7 شهور
|6.1 - 9.6
|8 شهور
|6.3 - 10
|9 شهور
|6.6 - 10.4
|10 شهور
|6.8 - 10.7
|11 شهرا
|7 - 11
|عمر سنة
|7.1 - 11.3
جدول الوزن للأولاد:
|العمر
|الوزن (كجم )
|شهر واحد
|3.4 - 5.8
|شهرين
|4.4 - 7
|3 أشهر
|5.1 - 7.9
|4 أشهر
|5.6 - 8.6
|5 أشهر
|6.1 - 9.2
|6 أشهر
|6.4 - 9.7
|7 أشهر
|6.7 - 10.2
|8 أشهر
|7 - 10.5
|9 أشهر
|7.2 - 10.9
|10 أشهر
|7.5 - 11.2
|11 شهرا
|7.6 - 11.5
|عمر سنة
|7.8 - 11.8
كانت هذه تفاصيل خبر الوزن الطبيعي للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.