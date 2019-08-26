الوزن الطبيعي للطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 10:38 مساءً - تحرص الأم على تعلم ومعرفة كل ما يخص طفلها وصحته، لذا يصبح أكله وشربه ووزنه شغلها الشاغل، لكنها غالباً لا تعرف أن هناك فرقاً بين وزن الطفل الذكر والأنثى، حيث إن الأنثى غالباً ما تكون أقل وزناً من الذكر.

وفيما يلي، تعرِّفكِ نورا شلا، اختصاصية طب الأطفال، على الوزن المثالي للطفل.

الوزن المثالي للمولود

يتراوح الوزن الطبيعي للمولود بين 2.5 و4.5 كيلوجرام، أما الوزن المثالي للولادة فهو 3.5 كيلوجرام

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جدول الوزن للبنات

العمر الوزن (كجم ) شهر واحد 3.2 - 5.5 شهرين 4 - 6.5 3 شهور 4.6 - 7.4 4 شهور 5.1 - 8.1 5 شهور 5.5 - 8.7 6 شهور 5.8 - 9.8 7 شهور 6.1 - 9.6 8 شهور 6.3 - 10 9 شهور 6.6 - 10.4 10 شهور 6.8 - 10.7 11 شهرا 7 - 11 عمر سنة 7.1 - 11.3

جدول الوزن للأولاد: