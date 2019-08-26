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لو مسافر برة.. إرشادات مهمة للحفاظ على صحتك وعدم إصابتك بالأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السفر إلى الخارج يحتاج الكثير من التجهيزات والتدابير الوقائية خشية الإصابة بأى مرض يتواجد بالدولة التى سيسافر إليها الشخص، مما يتطلب اتباع إرشادات واحتياطات السفر الآمن للتقليل من  خطر التعرض لأي مشاكل صحية خلال السفر.

ووفقا لموقع " web med" هناك إرشادات هامة يجب اتباعها عند السفر للخارج للحفاظ على صحتك وأهمها:

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العناية بالنظافة الشخصية
 

تعتبر النظافة الشخصية ركيزة أساسية في منع انتقال العدوى، فالوقاية خير من العلاج، فالماء والصابون قادران معا على إزالة معظم الأوساخ والجراثيم التي قد تسبب الأمراض، ولكن في حالة عدم توافر الماء النظيف والصابون فإنه بإمكانك الإستعاضة بسائل كحولي معقم بشرط ألا تقل نسبة تركيز الكحول به عن 60%.

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أخذ أدوية للطوارئ فى شنطة السفر

وفي هذه الحقيبة قد تضع الأدوية الموصوفة والتي تأخذها بانتظام، ودواء للصداع، دواء مضاد للإسهال، دواء للغثيان، دواء للحموضة، واقي شمس، كريم موضعي طارد للحشرات،  غسول كحولي.

معرفة مناخ المنطقة المقصودة
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يجب الاطلاع على أحوال الطقس ومناخ المنطقة التى سيسافر إليها الشخص لاختيار الملابس المناسبة  

السفر خلال الحمل والرضاعة

السفر آمن خلال الثلث الثاني من الحمل فى الأسبوع 18- الاسبوع 24 ولكن يجب الحظر من  العدوى لبعض الامراض التى  قد تضر صحة الجنين أو الطفل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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