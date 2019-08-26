شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة التمارين الرياضية تطيل العمر وتقلل خطر الوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للرياضة فوائد كثيرة ،فهى تحافظ على الرشاقة والصحة العامة، وتمنع خطرالإصابة بالسكر من النوع الثانى،كما أنها تعدل مزاجك، وفى دراسة أخيرة أكدت أنها تقلل خطر الوفاة المبكرة وتطيل العمر .

كشف موقع "WebMD"، أن هناك دراسة حديثة أشارت إلى أن ممارسة القليل من التمارين الرياضية، يحسن الصحة العامة للجسم وتطيل العمر، ومن بين النتائج التي خرجت عن الدراسة أيضا أن كثرة الجلوس يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة.

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وقال مؤلفو الدراسة، أن زيادة النشاط على أي مستوى، يمكن أن يحسن الصحة، ويقلل معدل الوفيات إلى حد كبير.



التمارين الرياضية تقلل خطر الوفاة المبكرة

وأشار الموقع إلى أن الفريق قام بتحليل البيانات من ثماني دراسات شملت أكثر من 36 ألف من البالغين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة وما فوق، والذين تمت متابعتهم لمدة 6 سنوات ​​تقريبًا.

أثناء المتابعة، مات ما يقرب من 6 % من المشاركين، بعد ضبط العوامل الأخرى، خلص الباحثون إلى أن أي قدر من النشاط البدني، بغض النظر عن شدته، يرتبط بخفض خطر الوفاة المبكرة، أظهرت النتائج أن معدلات الوفيات انخفضت بحده مع زيادة النشاط الكلي في الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي 10 % إلى 15 % أقل في الرجال والنساء الإسكندنافيين.