1215 مصابا بالحصبة في أمريكا خلال 2019

سجّلت الولايات المتحدة 12 إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1215 في 30 ولاية، ما يُعدّ أسوأ تفش للمرض منذ 1992.



وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك زيادة نسبتها 1% في حالات الإصابة بالمرض، حتى 22 أغسطس/آب الجاري، مؤكدة أن الحصبة شديدة العدوى، وتؤدي أحياناً إلى الوفاة.