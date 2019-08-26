طريقة إعداد وتحضير خبز بالتفاح والموز



مقادير خبز بالتفاح والموز

- الموز : كوب ونصف (مهروس)

- التفاح : كوب ونصف (مقشر ومبشور)

- سكر : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- طحين : كوب ونصف (متعدد الاستخدام)

- بيكنج صودا : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- جوز الهند : كوب (محلى / مقطع)

- كراميل : نصف كوب (شراب)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير خبز بالتفاح والموز

حضري الفرن على درجة حرارة 375 فرنهاينت.

في وعاء عميق، يُمزج كلا من الموز، التفاح، السكر البني والأبيض، الماء، الزبدة المذابة، الطحين، البيكينج صودا، والبيكينج بودر، الملح، ويخلطوا جيداً حتى يتكون خليط متماسك.

ينقل الخليط في صينية الخبز مدهونة بقليل من الزيت، ويتم فرد العجين بشكل متساو.

أدخلي الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً، اتركيه في الفرن 40 دقيقة، ثم ضعي عود خشبي للتأكد من الطهي، إذا خرج نظيف أخرجي الخبز.

اتركي الخبز في الصينية حتى يبرد، ثم انقليه على شبكة ليبرد تماماً.

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