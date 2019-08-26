طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بدقيق الذرة والليمون الشهية



مقادير تشيز كيك بدقيق الذرة والليمون الشهية

- الحامض : 1 pcs

- الزبدة : 90 gr (غير المملّحة)

- السكر الناعم : 60 gr (بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين)

- دقيق الذرة : 90 gr (الخشن)

- بودرة اللوز : 90 gr (المطحون)

- كريما الجبنة : 6 ملاعق كبيرة

- بشر الليمون : ملعقتان كبيرتان

طريقة تحضير تشيز كيك بدقيق الذرة والليمون الشهية

1-يحمّى الفرن على حرارة 160 درجة مئوية.

2-يقطّع الليمون إلى قطع طولية، توضع جانباً.

3-تخفق الزبدة مع السكر، وذلك حتى تتشكّل كريمة منتفخة، ثم يمزج معها دقيق الذرة واللوز المطحون وملعقة كبيرة من عصير الليمون. تلفّ على شكل اسطوانة وتقطّع إلى 10 قطع. تلفّ كل قطعة بحيث تصبح كروية، وتوضع القطع في القوالب وتعدّ علامة في كل منها عن طريق الضغط بالإبهام.

4-تخبز لمدّة 20 إلى 25 دقيقة، إلى أن تصبح ذهبيّة اللون. تدع في القوالب لمدّة 10 دقائق، ثم تبرّد.

5-في غضون ذلك، تقطّع قشور الليمون إلى قطع صغيرة للغاية. تضاف ملعقتان كبيرتان من السكر مع 3 ملاعق كبيرة من الماء البارد في مقلاة صغيرة، وتدع على نار هادئة إلى أن يذوب السكر. ثم تضاف قطع الليمون وتطهى لمدّة 4 دقائق إلى أن تصبح طريّة. تدع في شراب السكر حتى تبرد.

6-يليّن الجبن ويخفق مع خثارة الليمون. وتوضع ملعقة من الجبن الكريمي على كل كعكة، وتزيّن بشرائح قشر الليمون.

يضاف الى المقادير

10 قوالب صغيرة مبطّنة بمربّعات صغيرة من ورق الخبز.

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