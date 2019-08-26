طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون الأخضر



مقادير تشيز كيك بالليمون الأخضر

- بسكويت : 1 pcs (بسكوت قمح أو دايجستف)

- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان

- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان

- الماء : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : تلت كوب (عصير اللايم - الليمون الحامض الأخضر)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- جبن الريكوتا : نصف كوب

- كريما الجبنة : 100 gr

- قشرة البرتقال : ملعقتان صغيرتان (قشر اللايم - الليمون الأخضر)

- بياض البيض : 1 pcs

طريقة تحضير تشيز كيك بالليمون الأخضر

1. يفرم البسكوت ناعما جدا ثم يوضع في صينية التشيزكيك .

2. يذاب الجيلاتين في الماء ثم يخلط عصير اللايم مع السكر على نار هادئة إلى أن يغلي و يذوب السكر.

3. يخلط الجبن النوعين مع قشر اللايم إلى يصبح خليط ناعم.

4. يخلط بياض البيض في الخلاط جيدا ثم يضاف خليط عصير اللايم و السكر بالتدريج.

Advertisements

5. يضاف الجيلاتين إلى الجبن و كذلك خليط بياض البيض و يخلط جيدا.

6. يوضع الخليط فوق البسكويت ثم تبرد في الثلاجة و تزين بقطع اللايم ثم تقدم .

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال

طريقة تحضير عصير الشمندر والبرتقال