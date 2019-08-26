طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون الأخضر

القاهرة - لايف ستايل
مقادير تشيز كيك بالليمون الأخضر
- بسكويت : 1 pcs (بسكوت قمح أو دايجستف)
- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان
- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان
- الماء : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : تلت كوب (عصير اللايم - الليمون الحامض الأخضر)
- سكر : ثلاث أرباع الكوب
- جبن الريكوتا : نصف كوب
- كريما الجبنة : 100 gr
- قشرة البرتقال : ملعقتان صغيرتان (قشر اللايم - الليمون الأخضر)
- بياض البيض : 1 pcs
طريقة تحضير تشيز كيك بالليمون الأخضر
1. يفرم البسكوت ناعما جدا ثم يوضع في صينية التشيزكيك .
2. يذاب الجيلاتين في الماء ثم يخلط عصير اللايم مع السكر على نار هادئة إلى أن يغلي و يذوب السكر.
3. يخلط الجبن النوعين مع قشر اللايم إلى يصبح خليط ناعم.
4. يخلط بياض البيض في الخلاط جيدا ثم يضاف خليط عصير اللايم و السكر بالتدريج.
5. يضاف الجيلاتين إلى الجبن و كذلك خليط بياض البيض و يخلط جيدا.
6. يوضع الخليط فوق البسكويت ثم تبرد في الثلاجة و تزين بقطع اللايم ثم تقدم .
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