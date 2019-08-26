طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الفراولة



مقادير تشيز كيك الفراولة

- بسكويت : 200 gr (مقادير العجين)

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (السائحة - مقادير العجين)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (مقادير العجين)

- البيض : 1 pcs (مقادير العجين)

- القشدة : 400 gr (مقادير الكريما)

- السكر الناعم : كوب (مقادير الكريما)

- جبنة : 160 gr (مقادير الكريما - الطرية)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (مقادير الكريما)

- الفراولة : 200 gr (مقادير الكريما)

- جيلاتين : 4 pcs (مقادير الكريما)

- الفراولة : 350 gr (المطحونة - مقادير العصير)

- سكر : كوب (مقادير العصير)

- جيلاتين : 3 pcs (مقادير العصير)

- الفراولة : حبات (مقادير العصير- الطازجة)

طريقة تحضير تشيز كيك الفراولة

1- يطحن البسكويت في المطحنة الكهربائية، ومن ثم يفرّغ في إناء.

2- تضاف الزبدة المذابة و الفانيليا والبيضة الى البسكويت، ثم يخلط المزيج جيدا تلك المكونات.

3- تسكب عجينة البسكويت في القالب الخاص، و بواسطة اليدّ نبسطها.

4- تدخل العجينة الى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

5- تخفق القشطة جيداً، ومن ثم يضاف إليها السكر والجبن الطري والفانيليا، ونستمر بالخفق الى حين الحصول على مزيج متماسك.

6- تطحن حبّات الفراولة جيداً، ومن ثم توضع على نار هادئة، ويضاف اليها اوراق الجيلاتين حتى تصبح طرية.

7- يصفى الخليط جيداً، ومن ثم يضاف الى خليط القشدة.

8- يسكب خليط القشدة فوق عجينة البسكويت، ومن ثم يوضع "التشيز كيك" في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.

9- لإعداد عصير الفراولة الذي يسكب فوق "التشيز كيك": يمزج عصير الفراولة مع السكر، ومن ثم يوضع المزيج على نار هادئة ويضاف إليه اوراق الجيلاتين،ومن ثم يسكب العصير فوق "التشيز كيك" عندما يتم إخراجه من الثلاجة.

10- وأخيراً، يعاد "التشيز كيك" الى الثلاجة لليلة كاملة قبل تقديمه.

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