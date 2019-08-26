طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الفراولة

القاهرة - لايف ستايل
مقادير تشيز كيك الفراولة
- بسكويت : 200 gr (مقادير العجين)
- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (السائحة - مقادير العجين)
- الفانيليا : ملعقة صغيرة (مقادير العجين)
- البيض : 1 pcs (مقادير العجين)
- القشدة : 400 gr (مقادير الكريما)
- السكر الناعم : كوب (مقادير الكريما)
- جبنة : 160 gr (مقادير الكريما - الطرية)
- الفانيليا : ملعقة صغيرة (مقادير الكريما)
- الفراولة : 200 gr (مقادير الكريما)
- جيلاتين : 4 pcs (مقادير الكريما)
- الفراولة : 350 gr (المطحونة - مقادير العصير)
- سكر : كوب (مقادير العصير)
- جيلاتين : 3 pcs (مقادير العصير)
- الفراولة : حبات (مقادير العصير- الطازجة)
طريقة تحضير تشيز كيك الفراولة
1- يطحن البسكويت في المطحنة الكهربائية، ومن ثم يفرّغ في إناء.
2- تضاف الزبدة المذابة و الفانيليا والبيضة الى البسكويت، ثم يخلط المزيج جيدا تلك المكونات.
3- تسكب عجينة البسكويت في القالب الخاص، و بواسطة اليدّ نبسطها.
4- تدخل العجينة الى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
5- تخفق القشطة جيداً، ومن ثم يضاف إليها السكر والجبن الطري والفانيليا، ونستمر بالخفق الى حين الحصول على مزيج متماسك.
6- تطحن حبّات الفراولة جيداً، ومن ثم توضع على نار هادئة، ويضاف اليها اوراق الجيلاتين حتى تصبح طرية.
7- يصفى الخليط جيداً، ومن ثم يضاف الى خليط القشدة.
8- يسكب خليط القشدة فوق عجينة البسكويت، ومن ثم يوضع "التشيز كيك" في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.
9- لإعداد عصير الفراولة الذي يسكب فوق "التشيز كيك": يمزج عصير الفراولة مع السكر، ومن ثم يوضع المزيج على نار هادئة ويضاف إليه اوراق الجيلاتين،ومن ثم يسكب العصير فوق "التشيز كيك" عندما يتم إخراجه من الثلاجة.
10- وأخيراً، يعاد "التشيز كيك" الى الثلاجة لليلة كاملة قبل تقديمه.
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