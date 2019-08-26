طريقة إعداد و تشيز كيك بالسويسرول



مقادير تشيز كيك بالسويسرول

- جيلاتين : ملعقتان كبيرتان (سادة)

- ماء ساخن : كوبان ونصف (جدا)

- قهوة : ملعقة كبيرة (سريعة التحضير)

- كريمة : كوب ونصف

- السكر الناعم : نصف كوب

- التوت البري : 5 pcs (للتزين)

طريقة تحضير تشيز كيك بالسويسرول

1. أحضري قالب كيك ذو قاعدة متحركة، افتحي قفل القالب واخرجي القاعدة، قصي ورقة زبدة اكبر من مقاس القاعدة بحوالي2 سم، ضعي الورقة على القاعدة ثم اقفلي القالب عليها.

2. في طبق متوسط ضعي الجيلاتين، اضيفي الماء ، قلبي بالشوكة إلى أن يذوب الجيلاتين ، أضيفي القهوة وقلبي ودعيه ليبرد.

3. في وعاء الخلاط ضعي الكريمة، ثبتي المضرب الشبكي، اخفقي على سرعة متوسطة إلى أن تتماسك الكريمة، ضعيها في طبق.

4. ضعي السكر والجبن في وعاء الخلاط، ثبتي المضرب الشبكي،اخفقي إلى إن يصبح الخليط هشا.

5. أضيفي خليط الجيلاتين والقهوة على الجبن، شغلي لعدة ثواني، ابعدي المضرب، اضيفي الكريمة،باستعمال ملعقة عريضة قلبي الخليط بخفة لتختلط المواد.

6. باستعمال سكين قطعي السويسرول حلقات بسماكة سم، ضعيها متراصة في قاع القالب لتغطي القاع.

7. وزعي خليط التشيز كيك على السويسرول ، ساوي السطح ثم وزعي بقية السويسرول ليتغطى السطح.

8. ضعي التشيز كيك في الثلاجة لعدة ساعات.

9. أحضري طبق تقديم مسطح، افتحي قفل القالب، أخرجي التشيز كيك مع القاعدة، ضعي الطبق على الكيك واقلبي، زيني بالفواكه مثل التوت والعليق إذا توفر ثم تخلصي من ورق الزبدة وقدميها باردة

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