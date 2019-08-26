"داينا كودز".. تقنية تغيّر الملامح لـ"وجه أكثر جاذبية"

يعتقد كثيرون أن الخطوط بين الحاجبين تعدّ الوحيدة المسؤولة عن ملامح وجه غاضبة، لكن في الحقيقة هناك مناطق أخرى لها التأثير ذاته، منها العيون والشفتان.



أوضح الدكتور هاني نبيل، استشاري جراحات التجميل، أن تحسين مظهر الوجه من "أكثر غضباً" إلى "أكثر جاذبية وأنثوية" يحدث من خلال تقييم العيون والشفتين والذقن.

ونصح نبيل باستخدام تقنية "داينا كودز"، أحدث طرق حقن الوجه، وتعتمد على حقن نقاط محددة ليس فقط لتصحيح عيب أو خط أو تجاعيد، لكن لعلاج أساس المشكلة المسبّبة للتجاعيد، بهدف ضمان نتيجة تدوم أطول وبشكل طبيعي.





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وحسب استشاري جراحات التجميل، تعتبر تقنية "داينا كودز" الأفضل كونها تعمل على علاقة العضلات وحركة الوجه مع الحقن، ليس فقط لمعالجة الوجه في حالة السكون، لكن عند الحركة أيضاً، إذ توفر الأدوات لتحسين انطباعات الوجه.

وأشار نبيل إلى الخطوات الأساسية للتقنية الجديدة بغية التغلب على علامات تقدّم السن والحصول على مظهر جذاب، وتعتمد على 3 مراحل مهمة وهي:

1- إنشاء أساس للوجه.

2- الاعتماد على تحسين وتحديد الوجه.

3- الاهتمام بتحسين انطباعات الوجه عبر تقنية "داينا كودز"، وتتمثل في الخطوط الناتجة عن التقدّم في السن بجانب العين؛ للوصول إلى التوقعات.