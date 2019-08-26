فريق بحثي يبتكر جلدًا صناعيًا يمكنه تغيير لونه عند التعرض للضوء أو الحرارة

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية جلدا صناعيا يمكنه تغيير لونه عند التعرض للضوء أو الحرارة، ووفقا لموقع "جييك"، تتكون المادة التي صنع منها الجلد الصناعي من جزيئات متناهية الصغر مغلقة بمادة من البوليمارات، يتم ضغطها داخل قطرات صغيرة من المياه داخل الزيت.

وعند تعرض هذه الجزيئات للضوء أو الحرارة، فإنها تتلاصق داخل الغلاف الذي يحيط بها، مما يؤدي إلى تغيير لونها، وعندما ترتفع درجة حرارة المادة المصنوع منها الجلد إلى 32 مئوية، تختزن الجزيئات متناهية الصغر كمية كبيرة من الطاقة خلال أجزاء من الثانية، فيقوم الغلاف المصنوع من البوليمارات بالانفجار وطرد الماء المختزن داخله، وهو ما يؤدي إلى التحام الجزيئات، وبالتالي تغير لون الجلد الصناعي، وعندما تبرد المادة، فإن البوليمارات تختزن المياه مرة أخرى، فتتفكك الجزيئات عن بعضها ويستعيد الجلد لونه الأصلي.

قد يهمك ايضاً:

احذر تغيرات الجلد تُشير إلى تطور النوع الثاني من مرض "السكري"

دراسة أميركية جديدة تُحذر من إعطاء الأطفال المضادات الحيوية دون داع