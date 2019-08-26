شكرا لقرائتكم خبر عن الهايفو وسيلة سحرية للتخلص من علامات تقدم العمر.. الدكتورة إنجى عاطف توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر ما يغضب المرأة هو شعورها بأن هناك ما يؤثر على جمالها، فمع تقدم العمر تظهر علامات الشيخوخة من تجاعيد وترهلات وشحوب في الوجه، ولكن الآن ومع التقدم الهائل في مجال التجميل أصبح بالإمكان التخلص من هذه العلامات التي تؤثر على شعور المرأة بجمالها وشبابها الدائم.

الدكتورة إنجي عاطف أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل بالليزر توضح في التقرير التالي أحدث وسيلة تعيد للمرأة جمالها من جديد.

وفي بداية حديثها لـ ”الخليج 365” اوضحت الدكتورة انجي عاطف إنه أَصبح الآن من السهل التخلص من جميع العلامات التي تؤثر على جمال وجه المرأة وذلك باستخدام تقنية "الهايفو" التي أعادت للمرأة شبابها الدائم.

وأفادت إن الهايفو عبارة عن موجات فوق صوتية شديدة القوة وشديدة التمركز تخترق طبقات الجلد لتحسين الكولاجين وتشد على العضلات فتقضي على الثنايات الموجودة في الوجه ما بين منطقة الفم والانف فيشد الوجه تماما، وبالتالي جميع الترهلات والتجاعيد يتم القضاء عليها تماما.

وأشارت إلى أن الهايفو يعمل على تحسين الكولاجين في الروابط الجلدية التي يكون بها الكولاجين ضعيف، مما يساعد على تحديد الفك والرقبة لتصبح الرقبة ممشوقة وواضحة بدون تجاعيد او خطوط عرضية، فتظهر علامات جمال الوجه مرة أخرى.



7 مميزات للهايفو في إعادة جمال الوجه

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة انجي عاطف على إن الهايفو يعمل ايضا على نحت الوجه، ويظهر جمال العينين والفم والأنف، فهو وسيلة لإظهار الجمال، لافتة إن الهايفو يقضي تماما على علامات تقدم العمر وعلى التجاعيد الموجودة في منطقة الجبهة وبجانب العينين ويستطيع القضاء تماما على هذه الخطوط والتجاعيد تماما ويعطي وجه املس به نضارة ومشرق طوال الوقت.

واوضحت الدكتورة انجي انه مع تقدم العمر سمك الجلد الموجود في البشرة يقل ولكن الهايفو يزيد من سمك الجلد، عن طريق استعادة الكولاجين في الجلد، فيتم الاحتفاظ بالجلد، مشيرة إلي ان الهايفو يقضي على اللغد وهي المشكلة التي تعاني منها معظم السيدات مع تقدم العمر، كما انه من علامات الجمال لدى المرأة هو وجود فرق واضح بين عضلة الفك وعضلة الرقبة، فاللغد ليس فقط دهون زائدة بل هو سقوط للجلد وترهل، والهايفو يستطيع القضاء على تجاعيد الجلد في منطقة اعلى الصدر والكتفين.

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