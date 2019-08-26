شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: وفاة شخص بسبب السجائر الالكترونية يؤكد مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاة شخص بسبب تدخينه السجائر الإلكترونية، أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بيانا عن الوفاة الأولى المتعلقة بتفشي مرض الرئة الحاد عند الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أو أجهزة "التبخير"، موضحا أن التحقيق مستمر، ونحن نعمل مع إدارات الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "، لمعرفة أسباب هذه الوفاة التى حدثت بسبب السجائر الإلكترونية.



السجائر الالكترونية تسبب الوفاة

وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن هذا الموت المأساوي يؤكد المخاطر المرتبطة بمنتجات السجائر الألكترونية، حيث يعرض المستخدمين للعديد من المواد المختلفة التي لدينا معلومات قليلة عنها حول الأضرار ذات الصلة، بما في ذلك النكهات والنيكوتين، والقنب "الحشيش "، لقد حذر المركز من المخاطر المحددة والمحتملة للسجائر الإلكترونية، و منذ ظهور هذه الأجهزة لأول مرة، لا تعد السجائر الإلكترونية آمنة للشباب أو البالغين أو النساء الحوامل أو البالغين الذين لا يستخدمون منتجات التبغ حاليًا.



بعد وفاة شخص بسببها مركز السيطرة على الامراض يحذر من مخاطرها

وأضاف روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المركز يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في حماية صحة أمريكا وسلامتها، سواء أكان المرض يبدأ في الداخل، أو في الخارج، أو يمكن علاجه أو الوقاية منه، أو مرض مزمن أو حاد، أو من نشاط بشري أو هجوم متعمد، فإن مركز السيطرة على الأمراض يستجيب للتهديدات الصحية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية.