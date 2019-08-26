"البيتزا الصحية".. طريقة جديدة لتفادي المخاطر

البيتزا وجبة غير صحية بالمرة وتحتوي على العديد من المخاطر

البيتزا من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار، دون إدراك حقيقي لأضرارها الصحية التي تبدأ بالانتفاخ وربما تصل إلى جلطات الدم.



وقالت بعض الدراسات إن البيتزا وجبة غير صحية بالمرة وتحتوي على العديد من المخاطر على صحة الإنسان، فشريحة واحدة من البيتزا تحتوي على 300 سعر حراري و14 جراماً من الدهون المشبعة و700 مليجرام من الصوديوم.

ومكونات البيتزا تحتوي على مخاطر كثيرة، فالدقيق المستخدم في عجينة البيتزا هو دقيق مكرر ما يجعله يفقد كل المعادن والفيتامينات والألياف خلال عملية تكريره، كما أن الجبن المستخدم في البيتزا له العديد من المخاطر التي تعرض الإنسان لمشاكل في القلب، والصوديوم الموجود في البيتزا يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

لكن تظل هناك حلول، فمن خلال مكونات بديلة صحية وآمنة يمكننا تحويل طعامنا إلى طعام صحي ومفيد لتجنب أضراره على جسم الإنسان، لذا تقدم "العين الإخبارية" طريقة عمل البيتزا كما وصفها الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية بمصر.

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المكونات:

- خبز البروتين (يتم إعداده من العدس أو الحمص وممكن نستبدله بتورتيلا الحبوب الكاملة).

- صوص البيتزا المعد منزليا.

- ٥٠ جرام جبن عكاوي مبشورة و٥٠ جرام جبن موتزاريلا.

- خضراوات ومشروم وزيتون.

طريقة التحضير:

نضيف صوص البيتزا لخبز البروتين ونضيف إليه باقي المكونات وندخله الفرن تحت الشواية لمدة 5 دقائق، كما يمكن إعداد هذا النوع من البيتزا في الطاسة وتقدم بالهنا والشفا.