شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الحجر الكريم المسئول عن الحب؟ استشارى الطاقة الحيوية لبنى أحمد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يبحث عن الحب، حب الشريك وحب الأصدقاء وحب العائلة، فالحب هو أساس التعامل بين البشر، خاصة الذين يرغبون في العيش في سعادة، ومن لا يعلمه أحد إن هناك حجر كريم يسمى "حجر الحب" والذي من خصائصه تحقيق الحب لمن يرتديه.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، توضح في التقرير التالي ما هو الحجر الكريم المسئول عن الحب؟

* حجر الحب وفوائده:

وفي بداية حديثها لـ ”الخليج 365” أوضحت جراند ماستر لبنى أحمد إن هناك كثيرين يبحثون عن حب العائلة وحب الزوج وحب الأصدقاء وباختصار شديد حجر الحب هو حجر "الروز كوارتز" وهو مهم جدا أن يتم وضعه وسط الأماكن التي بها تجمعات، أو الأماكن التي أرغب بها أن أخرج طاقات الحب من قلوب الناس.



4 مميزات لحجر الحب ( الروز كوارتز)

وأوضحت إن حجر الروز كوارتز يبعث ذبذبات حب عالية جدا، ويشتغل على شاكرا القلب حيث يقوم أولا بتنظيفها من أي طاقة سلبية، أو من أي حزن مخزن بداخلها، أو ذكريات أليمة، أو التعرض لجروح من الحبيب أو الخيانة، يقوم حجر الروز كوارتز بامتصاص كل هذه المشاعر السلبية ثم يشع طاقات حب، فيعطي إحساس بالهدوء والعطاء، والإحساس بحب الأخرين والرغبة في مساعدتهم.

وأشارت إلى أنه من الضروري وضع شجرة الروز كوارتز وهي تلك الشجرة التي تحمل أحجار الروز كوارتز بشكل جذاب، في حجرة النوم لتزيد طاقات الحب بين الزوج والزوجة، أو يتم وضعها في غرفة الأطفال حتى نرفع من طاقات الحب فيما بينهما، ومن المهم أيضا وضع حجر الروز كوارتز على المكتب أثناء العمل، حتى يتم التواصل بشكل جيد مع زملاء المهنة، فيتم إنتاج الشغل بشكل أفضل.



وصيات لاستخدام حجر الروز كوارتز للحصول على طاقات الحب

وفي السياق نفسه، لفتت إلى إن أحجار الروز كوارتز لا تكون فقط على شكل أشجار ولكن هناك اكسسوار منه وأساور أو تعليقات أو عقد ويتم وصف الشكل المناسب حسب الحالة، فهناك حالات تكون صعبة للغاية فأصف لها العقد الذي يكون محاطا بالرقبة، وأحيانا أصف العقد مع الأساور حتى أفرغ جميع الطاقات السلبية المخزنة في شاكرا القلب.

وأوصت جراند ماستر لبنى أحمد بضرورة تواجد هذا الحجر في كل بيت وفي كل مكتب، ويتميز بأنه سعره زهيد مقارنة بجماله وقيمته فهو حجر معقم ومنظف للجسم كله النفسي والعضوي، بالإضافة الي إن أعلى طاقة حب من الممكن أن تحصل عليها من الروز كوارتز.

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