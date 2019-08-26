بعد تسجيل 58 إصابة جديدة.. حملة باكستانية ضد شلل الأطفال

أطلقت باكستان، الإثنين، حملة طوارئ للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، إذ ارتفع العدد الإجمالي للأطفال المصابين إلى 58 طفلاً هذا العام.

وجرى تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالشلل الأسبوع الماضي في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقال رئيس برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان، بابار بن عطا: "تمَّ إطلاق حملة تطعيم مدتها 3 أيام في 46 مقاطعة اعتباراً من اليوم 26 أغسطس/آب".

وأضاف أنَّ الحملة تستهدف 8.5 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل كبير على 29 مقاطعة في خيبر بختونخوا، حيث جرى تسجيل 44 حالة إصابة من إجمالي 58 حالة جديدة هذا العام، لافتا إلى نشر 4 آلاف فرد من قوات الأمن لتأمين الحملة.

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وفي أبريل/نيسان، واجهت حملة تطعيم مشكلة عندما تمَّ نشر مقطع فيديو مُزيّف يظهر أن أطفال المدارس يمرضون بعد تلقيهم اللقاح في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

ويرفض بعض الآباء السماح بتطعيم أبنائهم باللقاح بسبب ما يتردد عن أنه يسبب العقم أو مضاعفات أخرى.

وأطلقت الحكومة حملة توعية في المناطق التي تشهد أكبر عدد من الحالات الجديدة.

وساعد برنامج التطعيم الذي تموِّله الأمم المتحدة باكستان في السيطرة على انتشار المرض، وانخفض عدد الأطفال المصابين بالمرض إلى 12 طفلاً في عام 2018، مقابل 304 أطفال في عام 2014 .

وقتل الإرهابيون المئات من العاملين في أفراد الفرق الطبية ومسؤولي الشرطة الذين يحرسونهم، لأنهم يدّعون أنَّ اللقاحات تهدف إلى إصابة الأطفال المسلمين بالعقم.