تعليم الأطفال حرف الياء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 11:25 صباحاً - كيف سيتعلم طفلك حرف الياء قراءة وكتابة؟، الأمر سيكون سهلاُ لأنه تعلم كتابة الأحرف المشابهة له، ولذلك فكل ما عيك هو اتباع النصائح التالية والخطوات المرتبة التي يقدمها معلم التربية الابتدائية الدنيا وسيم يوسف كالتالي.. تعلم حرف الياء كما يلي: قومي برسم كف يد على ورقة

وقومي بقصها

وقومي برسم بعض الخطوط على الأصابع واليد كلها.

في ورقة أخرى قومي بقصها من المنتصف فقط ،وأسفل خط المنتصف قومي وضع نقطتين ثم نلصق اليد على الورقة المفتوحة من المنتصف بحيث تغطي النقطتين، وهكذا يصبح لدينا حرف الياء. كتابة حرف الياء في أول الكلمة: نرسم الطبق أو الصحن ونضع تحته نقطتين.

نطلب من الطفل أن يعيد ترديده عدة مرات.

نطلب منه أن يأتي بكلمات تبدأ بحرف الياء، ومن الممكن أن تكون أسماء الأنبياء وبهذه الطريقة يتعلم الطفل الكتابة وسير الأنبياء في آن واحد فينطق: يونس، يحيي، يوسف. عرض المجسمات التي تحتوي على حرف الياء: Advertisements ارسمي حرف الياء على مجسم.

مرري المجسم أمام عيني الطفل.

رددي نطق الحرف عدة مرات.

قومي بكتابة حرف الياء وأطلبي من الطفل أن يقلدك. أكتبي كلمات تحتوي على حرف الياء ثم أطلبي من الطفل أن يلون حرف الياء منفرداً.

أتركي كتابة الحرف غيباً للمرحلة الأخيرة ولا تتعجلي النتائج. كيف تتأكدين من تعلم الطفل لحرف الياء؟ علقي المجسم الخاص بالحرف بين المجسمات.

أطلبي من طفلك أن يبحث عنه.

رددي مع طفلك نشيد الحروف. يمكنك تأليف قصة قصيرة تحتوي على حرف الياء في معظم حروفها وكلماتها.

نضيف ورقة حرف الياء إلى شجرة الحروف.

نطلب منه أن يصفق للحرف حين تعلقينه بين الحروف على الشجرة.

وأطلبه منه أن يشير غليه وهو على أغصان شجرة الحروف. كيف يكتب حرف الياء في نهاية الكلمة؟ اختاري كلمات تحتوي على حرف الياء منفصلاً ومتصلاً ولكن في نهاية الكلمة ومنها كلمة : علي، ويدي.

الكتابة سوف تكون صعبة في البداية ويمكن استخدام طريقة التنقيط.

كرري وحاولي ولا تدعيه يشعر بالفشل وأخبريه أنه يشبه شكل البطة.

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