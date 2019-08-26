خسارة 3 كيلوغرامات في اسبوع برجيم التونا والارز

من افضل طرق خسارة الوزن واكثرها فعالية ممارسة الرياضة بانتظام مع اتباع نظام غذائي صحي وحياتي متوازن. وفي موازاة ذلك يمكن الاستعانة ببعض انواع الرجيم الموقتة التي تحفز عملية حرق الدهون في مدة قصيرة. ومنها مثلاً رجيم التونا والأرز فهكذا يمكن خسارة الوزن بسرعة ومن دون تعريض الصحة للأذى.



تحتاج خسارة الوزن الى اعتماد برنامج حياتي متوازن وصحي والى اتباع بعض انواع الحميات التي تساعد على حرق الدهون ونحت الجسم في ايام. ولهذا ينصح باتباع رجيم التونا والارز الفعال. ويجب عدم نسيان ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

• يسمح هذا الرجيم اذا تم اتباع قواعده بدقة بخسارة ما يصل الى 3 كيلوغرامات في اسبوع واحد فقط.

• ابتكر هذه الحمية الدكتور وولتر كيمبنير وهو باحث من جامعة داك الألمانية.

• يمكن الارز ان يساعد على الحد من المعاناة من بعض الامراض والاعراض المزعجة مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل السكري.

• ينصح الطبيب مبتكر الرجيم باستخدام الارز الكامل في هذه الحالة حيث يحتوي كل 100 غ منه 1.1 غ فقط من الدهون.

• يمنح هذا النوع من الارز الشعور بالشبع ويساهم في تعديل مستوى السكر في الدم. كما يمكنه اعادة التوازن الى الامعاء وتعزيز عملية المرور المعوي وبالتالي المساعدة على خسارة الوزن.

• يحتوي الارز الكامل الذي يمكن تناوله عند اتباع رجيم التونا والارز لنسف الدهون على النشاء المقاوم الذي يحد من تراكمها في الجسم.

• أما التونا فتعتبر مصدراً مهماً للبروتينات التي تعزز ايضاً الشعور بالشبع في وقت قصير وتؤمن الطاقة التي يحتاج اليها الجسم.



طريقة تطبيق رجيم التونا والارز لخسارة الوزن

يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن بطريقة فعالة اذا تم اتباع كل قواعده بشكل جيد.

• الفطور

كوب من الشاي الاخضر او القهوة من دون سكر مع حبتي فاكهة مثل الكيوي او التفاح او الاجاص او الفراولة.

• وجبة خفيفة

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع مزيج يحتوي على كوبين من بذور الشوفان، ملعقة وسط من العسل الطبيعي، ملعقة طعام من معجون التمر، توت، قبضة من الجوز واللوز. تمزج المكونات وتوضع في الفرن على درجة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر.

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• الغداء

50 غ من التونا مع 150 غ من الارز الكامل المطهو.

• وجبة خفيفة

كوب من مخفوق غني بالفيتامينات يحتوي على التفاح والكيوي والليمون والاناناس والنعناع.

• العشاء

50 غ من التونا، 100 غ من الارز الكامل المطهو، حبة فواكه بحسب الرغبة.



نصائح لنجاح رجيم التونا والارز



• يمكن خلال اتباع هذا الرجيم لخسارة الوزن ونحت الجسم في اسبوع واحد فقط تغيير لائحة الطعام شرط تناول مأكولات صحية ومراعاة عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها.

• يفضل دائماً وخصوصاً عند اختيار هذه الحمية تناول التونا التي يتم حفظها في الماء وليس في الزيت.

• من الضروري دعم هذا الرجيم بشرب كمية كافية من الماء لا تقل عن ليترين يومياً.

• من المفيد ايضاً عدم التردد في ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً و3 مرات على الاقل اسبوعياً.

• وقبل بدء اي رجيم يساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة يفضل استشارة الاختصاصيين منعاً لحدوث اي مضاعفات صحية سلبية.



