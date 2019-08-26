الأخبار والقصص المزيفة خطر على ذاكرة الإنسان

توصلت دراسة أيرلندية جديدة إلى أن الأخبار والقصص المزيفة تسبب أخطارا كبيرة على ذاكرة الإنسان، كما تستدعي ذكريات زائفة لا وجود لها.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، أظهرت الدراسة التي أجرتها كلية كورك الجامعية في أيرلندا أنه لدى عرض أخبار مفبركة على عدد من الأشخاص، فإنهم يستدعون ذكريات زائفة.

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وتناولت الدراسة حالات 3140 شخصا عرضت عليهم 6 قصص إخبارية مرتبطة بالاستفتاء الذي أجري على الإجهاض في أيرلندا في 2018، وكانت اثنتان من القصص المستخدمة في الدراسة مفبركتين.

وقالت الدراسة إن نحو نصف المشاركين في الدراسة قالوا إن ذكرى مزيفة خطرت ببالهم عندما تعرضوا لخبر مفبرك، وأضافت أنه عند تحذير المشاركين لاحقا بشأن حقيقة هذه الأخبار الكاذبة، فإن فئة قليلة منهم أعادت التفكير في ذكرياتهم.

وكان مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث قد وجد في دراسة سابقة أن 23% من الأمريكيين شاركوا قصة مزيفة على حساباتهم في مواقع التواصل، ونحو 14% من هؤلاء شاركوها بعدما علموا أنها مزيفة.

وتحاول "جوجل" و"فيسبوك" الحد من انتشار هذه الأخبار المغلوطة على منصتيهما، فيما يعتقد البعض أن هذه الجهود ليست كافية.